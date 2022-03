Joele Milan, dopo la breve esperienza a Uomini e donne, è stato avvistato in atteggiamenti complici con Noemi Baratto. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che l'ex corteggiatrice era uscita dal programma con Matteo Fioravanti. In seguito alla stoccata dell'ex tronista romano, è arrivata la replica stizzita di Joele.

Joele e Matteo hanno partecipato a Uomini e Donne nello stesso periodo. Noemi Baratto invece, era stata la corteggiatrice scelta dal tronista romano. Il 26enne veneto non ha avuto la possibilità di terminare il suo percorso perché era stato pizzicato dalla redazione a mandare messaggi in chat a una sua corteggiatrice.

L'accaduto

Nelle scorse ore, Amedeo Venza ha postato su Instagram un breve video in cui Joele baciava Noemi. Ovviamente, la notizia è diventata virale ed è arrivata anche a Matteo Fioravanti. L'ex tronista di Uomini e Donne, su Instagram, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su Joele e sull'ex fidanzata Noemi: "Non commenterò la situazione, perché porelli si commentano da soli".

Fioravanti ha concluso con una stoccata alla nuova coppia: "Fate i bravi, sennò risparite un'altra volta". Infine, Matteo ha lanciato una frecciatina al tradimento subito da Joele in una precedente relazione: "Avvisala prima stavolta prima di tornare a casa, bacioni".

Lo sfogo di Milan

In seguito all'attacco ricevuto da Matteo Fioravanti, Joele Milan ha deciso di replicare all'ex tronista di Uomini e Donne.

Il 26enne di Venezia ha affermato: "Dice di non voler parlare di me, ma è l'unica cosa che sta facendo". Poi, Joele ha sbottato: "Mi vuoi parlare di rispetto, quando con Noemi ci sei stato una settimana". Stando a quanto riferito dall'ex tronista veneto, Matteo avrebbe impedito all'ex corteggiatrice Noemi di vestirsi come voleva per andare in discoteca: "Vivi nel Medioevo".

Come un fiume in piena, Milan ha sostenuto che Matteo è l'ultimo che può parlare di rispetto. Il motivo? Mentre lui era a Venezia, Fioravanti mandava messaggi a Ilaria Melis - corteggiatrice di Joele - per invitarla al cinema quando si trovava a Roma.

Infine, Joele Milan ha precisato di non essere interessato alla popolarità.

Al contrario, sarebbe Matteo ad avere queste ambizioni: "Il provino per Pechino Express l'hai fatto tu e l'hai cappato".

Le parole dell'ex corteggiatrice

Dopo essere stata tirata in ballo, anche Noemi Baratto ha fornito la sua versione dei fatti. L'ex corteggiatrice, su Instagram, ha spiegato di essere sempre stata in silenzio: "Provo una sorta di tenerezza per le persone che parlano, parlano, parlano". A detta della ragazza, parlerebbe anche chi dovrebbe restare in silenzio per non fare brutte figure.

Infine, Noemi Baratto ha sostenuto di non avere alcun bisogno di lezioni di vita.