È arrivata la conferma ufficiale: Nicole Mazzocato è incinta. Dopo i rumors lanciati da Deinaira Marzano, che aveva anticipato ai suoi follower la lieta notizia, ha preso la parola la diretta interessata, ossia la futura mamma. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, 31 anni compiuti lo scorso agosto, si è mostrata in tutto il suo splendore nel suo profilo Instagram: le foto parlano da sole. Il pancino è già più che visibile e Nicole sta vivendo al meglio questo periodo, circondata dall'amore del suo compagno, il calciatore Armando Anastasio.

Primogenito in arrivo per l'influencer

'Saremo presto in quattro", ha scritto Nicole sul suo profilo Instagram che conta più di 1,4 milioni di follower, includendo nella sua famiglia in formazione anche il componente a quattro zampe. 'Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi', ha detto Nicole a corredo degli scatti che la vedono in compagnia del compagno. La notizia è giunta ieri 18 marzo, nel giorno antecedente alla festa del papà. E al fianco dell'ex corteggiatrice di U&D c'è proprio il suo fidanzato, futuro papà, con cui già convive e che ha conosciuto circa un anno fa.

Armando Anastasio ha conquistato il cuore della bellissima Nicole a cui dopo la fine dell'amore con Fabio Colloricchio erano stati attribuiti diversi flirt ma nessuno di questi è stato mai confermato, Tutt'altra storia con il futuro padre del suo bimbo per il quale ha lasciato Roma per trasferirsi in Veneto, dove lui lavora.

'Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata', ha detto poi Mazzocato spiegando il motivo per cui ha voluto aspettare prima di dare la lieta notizia.

Anche l'ex di Nicole diventerà padre a breve

"Siamo nel quinto mese", ha proseguito Nicole concludendo con la speranza che tutti possano gioire con loro per questa dolce attesa.

Strana coincidenza quella che continua a legare Fabio e Nicole, nonostante la rottura di ogni tipo di rapporto. Anche Violeta, fidanzata dell'ex tronista italo-argentino, è infatti in attesa al quinto mese della primogenita (i due infatti hanno già rivelato che sarà una femmina). Dopo più di due anni d'amore la storia tra Fabio e Nicole è finita male, addirittura in tribunale dove la futura mamma ha trascinato il suo ex per le dichiarazioni fatte da lui a Supervivientes, reality spagnolo, dove inoltre ha conosciuto l'attuale compagna.

In ogni caso, adesso per Nicole tutto fa parte del passato: per la giovane influencer adesso si apre un nuovo capitolo che la vedrà affrontare l'avventura della maternità.