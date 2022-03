Gemma Galgani, la storica dama torinese di Uomini e donne, "corteggia" in silenzio Barù, il protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 6.

È questo quanto hanno notato i fan della trasmissione di Maria De Filippi, i quali non si sono fatti scappare quelli che sarebbero considerati i "like tattici" che la dama torinese ha lasciato in queste ore alle foto provocanti di Barù, pubblicate sui social.

Gemma Galgani e quei 'like tattici' alle foto di Barù del GF Vip

Nel dettaglio, Gemma Galgani continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne.

La dama torinese, infatti, da oltre un decennio è alla ricerca del suo principe azzurro e spera con tutta se stesso di riuscire a trovare una persona che possa essere in grado di farle battere il cuore, al punto da pensare ad un futuro roseo insieme.

Ad oggi, però, Gemma non ha ancora trovato questa persona anche se non ha alcuna intenzione di demordere e continua a portare avanti il suo percorso nello studio della trasmissione Mediaset.

E, in attesa che arrivi il cavaliere giusto che le faccia battere il cuore, ecco che la dama torinese si diverte a mettere dei "like social" a Barù, il protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 6, che si è appena conclusa su Canale 5.

Gemma 'corteggia' Barù: la dama di Uomini e donne al centro dell'attenzione social

Numerosi fan e spettatori che hanno seguito il reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno notato che la dama torinese protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha lasciato un bel po' di "like" alle foto pubblicate da Barù su Instagram, in particolar modo a quelle in cui il nipote di Costantino Della Gherardesca appare svestito.

Alle varie foto in cui Barù si mostra senza maglietta e col fisico scolpito in bella mostra, ecco che ci sono i "like tattici" della dama torinese, protagonista indiscussa del trono over.

Un gesto che non è passato inosservato ai fan social che seguono le due trasmissioni di Canale 5, alla luce anche del fatto che Gemma non abbia mai nascosto il suo interesse verso uomini decisamente più piccoli dal punto di vista anagrafico.

I fan sperano nel trionfo dell'amore tra Jessica e Barù dopo il GF Vip

In attesa di scoprire se Barù risponderà ai like tattici della dama torinese di Uomini e donne, i numerosi fan del GF Vip sperano ancora nel trionfo dell'amore tra lui e Jessica.

All'interno della casa di Cinecittà, tra i due c'è stato un timido avvicinamento che, tuttavia, non ha portato al trionfare dell'amore.

Jessica, però, ha ammesso di non voler demordere e anche nella sua prima intervista post vittoria, ha continuato a ribadire che si aspetta un bacio serio da parte di Barù e che spera di conoscerlo meglio fuori dalla casa.