Nella giornata di sabato 19 marzo si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. Durante le riprese ci sono stati colpi di scena e novità per alcuni protagonisti del parterre over.

Gemma è uscita con Franco e l'ha baciato, mentre Giovanna è riuscita ad avere l'apparecchio acustico che aveva precedentemente richiesta e l'ha provato in studio.

Nel frattempo, Ida e Alessandro hanno chiuso definitivamente la loro storia. Per quanto riguarda il trono classico Veronica è la nuova tronista.

Uomini e Donne, riprese 19 marzo: Gemma bacia Franco

Dopo conoscenze non andate a buon fine, Galgani non ha rinunciato a continuare a cercare l'uomo della sua vita nel parterre di Uomini e donne. Le indiscrezioni trapelate in rete dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma è uscita con Franco.

L'incontro fra la dama torinese e il professore sembrerebbe andato bene. Infatti, Gemma ha baciato il cavaliere. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sull'uscita dei due protagonisti del dating show di Canale 5.

U&D, anticipazioni prossime puntate: Giovanna prova l'apparecchio acustico

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda sul piccolo schermo, Maria De Filippi si era resa conto che alcuni dei più "anziani" single del parterre della trasmissione avevano problemi di udito.

In particolar modo, Giovanna aveva rivelato di non sentire bene e di avere bisogno degli apparecchi acustici. La padrona di casa si era resa disponibile, insieme alla redazione, di provvedere tramite un'azienda specializzata, di dare alla dama e ad altri single della trasmissione gli apparecchi per sentire meglio.

Nella registrazione di sabato 19 marzo, Giovanna ha provato i dispositivi acustici in studio.

U&D, prossime puntate: Ida è single, Veronica è la nuova tronista

Ida Platano, invece, aveva iniziato da qualche settimana una frequentazione con Alessandro. La dama del parterre del dating show però ultimamente aveva iniziato a desiderare più certezze dal suo compagno. In particolar modo, la parrucchiera siciliana aveva saputo che il cavaliere campano non avrebbe avuto intenzione, nemmeno in futuro, di lasciare la sua città, per trasferirsi a Brescia da lei.

In seguito la coppia non è riuscita a superare le problematiche e le recenti liti avvenute in studio. Infatti, le indiscrezioni sulle riprese del 19 marzo rivelano che Ida e Alessandro hanno chiuso definitivamente.

Per il trono classico, invece, è stata presentata la nuova tronista: Veronica. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori informazioni su di lei.