Le anticipazioni della famosa soap opera turca Love is in the Air sono ricche di novità per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 marzo, Kemal e la signora Yadigar si recheranno a casa di Eda e Serkan, per chiedere la mano di Aydan. Nel frattempo Kerem scoprirà di essere stato ammesso all'Università, con una borsa di studio al 75 per cento e penserà di posticipare l'inizio del suo nuovo percorso. Nel frattempo Serkan diventerà iperprotettivo nei confronti della sua amata Eda, soprattutto dopo aver scoperto che la donna aspetta un bambino.

Yildiz, invece, dimenticherà il compleanno dell'uomo e organizzerà subito una festa a sorpresa.

Kemal vuole chiedere la mano di Aydan

Nelle puntate di Love is in the Air, trasmesse dal 21 al 25 marzo, Kerem scoprirà di essere stato ammesso all'Università con una borsa di studio. Kemal, invece, si recherà a casa di Eda e Serkan, insieme alla signora Yadigar, con lo scopo di chiedere la mano di Aydan. Nel frattempo tutti quanti scopriranno che Kerem è in cerca di denaro per l'iscrizione dell'Università, ma all'improvviso l'uomo dirà di aver risolto tutti i suoi problemi economici. L'atteggiamento di Kerem non verrà visto molto bene dalla maggior parte delle persone, anzi l’uomo verrà immediatamente sospettato di aver rubato l’anello prezioso di Aydan.

In realtà, Kerem sarà estraneo ai fatti e avrà rimediato il denaro per le tasse universitarie da Burak, ma l’uomo non vorrà che tutti sappiano della cosa.

Serkan diventa asfissiante nei confronti di Eda

Eda si sentirà assai sotto pressione, a causa dell’atteggiamento asfissiante di Serkan: l’uomo, infatti, diventerà molto protettivo nei confronti della sua amata, dopo aver scoperto che la donna è incinta.

Più tardi Eda prenderà una decisione molto importante riguardo il parto, ma la sua idea non verrà condivisa da Bolat. Yildiz sarà desiderosa di provare un’esperienza diversa e deciderà di partorire il suo bambino in acqua. Kerem, invece, verrà accusato ingiustamente del furto dell’anello di Aydan, appartenuto alla famiglia Yadigar.

Kerem vuole trasferirsi in un’altra città

Kerem sarà notevolmente angosciato per la situazione venutasi a creare, riguardo l’ingiusta accusa del furto dell’anello di Aydan, così deciderà di cambiare i suoi piani. L’uomo, infatti, deciderà di non proseguire gli studi e penserà di trovare un lavoro in un’altra città. Frattanto Eda si dimenticherà del compleanno di Serkan: la donna sarà assai triste per aver dimenticato un giorno così importante per il suo amato, così cercherà di rimediare, organizzando una bella festa a sorpresa. Melo, Ayfer e Burak, però, anticiperanno l’idea di Eda, poiché avranno già pensato a tutto per festeggiare il compleanno di Bolat. Sarà così che Eda si sentirà completamente esclusa e non saprà come prenderla.