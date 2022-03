Dopo oltre quattro mesi, sta per concludersi il percorso di Matteo Ranieri a U&D. Giovedì 31 marzo, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la puntata dedicata alla scelta del tronista che poco tempo fa è stato "promosso" dalla redazione da corteggiatore a protagonista del Trono Classico. Dopo il rifiuto del ligure, Federica Aversano riceverà una proposta di conoscenza dal cavaliere Alessandro Vicinanza: l'ex di Ida Platano, però, sarà respinto con decisione dalla ragazza.

Anticipazioni sulla puntata odierna di U&D

Oggi, giovedì 31 marzo, Matteo farà la sua scelta tra Valeria e Federica.

La puntata che sarà trasmessa tra qualche ora su Canale 5, è stata registrata sabato scorso, quindi in rete sono già disponibili tutte le anticipazioni di quello che è successo davanti alle telecamere.

Chi ha assistito alle riprese di questo importante appuntamento con il dating-show di Maria De Filippi, racconta che Ranieri ha spiazzato tutti con la sua decisione finale.

Andando un po' contro alle preferenze del pubblico a casa, il tronista ha scelto di fidanzarsi con la timida Candone, la corteggiatrice con la quale è uscito in esterna per poche settimane, circa un mese e mezzo.

Valeria ha risposto di sì a Matteo e così si è formata una nuova coppia nel Trono Classico. Dopo la delusione vissuta accanto a Sophie Codegoni poco più di un anno fa, per il bel ligure è arrivato il momento del riscatto.

La richiesta del protagonista di U&D Over

Dopo l'uscita di scena della neo coppia formata da Matteo e Valeria, negli studi di U&D accadrà qualcosa di inaspettato.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata sabato 26 marzo, infatti, fanno sapere che Alessandro Vicinanza chiederà di richiamare la "rifiutata" Federica per proporle una conoscenza.

A pochi minuti di distanza dal no che ha ricevuto da Ranieri, dunque, Aversano si troverà a dover rispondere ad una domanda difficile che riguarda il suo futuro in televisione: restare per frequentare l'ex di Ida o tornare a casa?

Senza pensarci troppo, la corteggiatrice respingerà il cavaliere del Trono Over perché ancora troppo coinvolta dal tronista ligure che ha cercato di conquistare per oltre quattro mesi.

L'uomo che ha fatto coppia con Platano per qualche settimana, dunque, sarà rifiutato dalla ragazza che ha catturato la sua attenzione nel corso delle ultime registrazioni del dating-show.

Due ragazzi cercano ancora l'amore a U&D

Con la scelta di Matteo Ranieri, scendono a due i tronisti che cercano ancora l'anima gemella davanti alle telecamere.

Le informazioni che sono trapelate dalla registrazione di U&D di domenica 27 marzo, informano i curiosi del fatto che Luca Salatino ha deluso entrambe le sue corteggiatrici iniziando una conoscenza con una new entry che l'ha colpito molto durante i casting. Lilli e Soraya, infatti, si diranno spiazzate dalla decisione del romano di "allungare il brodo" aggiungendo alla rosa di sua spasimanti una giovane appena arrivata.

Per quanto riguarda Veronica Rimondi, c'è poco da dire. La ferrarese ha debuttato nel cast una settimana fa ma, stando all'unica sua esterna che Maria De Filippi ha mandato in onda, sembra avere già le idee molto chiare. Dopo essersi confrontata per una mezzoretta con un corteggiatore, la tronista l'ha eliminato perché certa del fatto che non potrà mai essere più di un amico per lei.

La giovane ha poco tempo per innamorarsi: a fine maggio, infatti, il programma Mediaset andrà in vacanza per circa tre mesi, quindi sia Luca che Veronica devono darsi una mossa se vogliono uscire dagli studi Elios mano nella mano con qualcuno di cui sono quantomeno infatuati.