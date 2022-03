Quando mancano pochi giorni alla messa in onda tv della scelta di Matteo Ranieri, i fan di U&D stanno ancora parlando di un colpo di scena che è accaduto durante la registrazione di tale puntata. Alessandro Vicinanza, infatti, ha chiesto di poter conoscere Federica Aversano, la corteggiatrice che il tronista ligure ha rifiutato: la ragazza ha risposto di no. Cresce intanto l'attesa per sapere come ha reagito Ida Platano a questo inaspettato evento.

Giovani e Over si 'intrecciano' a U&D

Sabato 26 marzo è stata registrata la scelta di Matteo: a circa quattro mesi dall'inizio del suo percorso a U&D, Ranieri ha preso una decisione e l'ha comunicata alle sue due corteggiatrici.

Il tronista si è fidanzato con Valeria, la ragazza con la quale stava uscendo in esterna da poche settimane ma con cui ha subito instaurato un forte feeling.

A farne le spese, è stata Federica: la napoletana è stata rifiutata dopo una lunga conoscenza, sentendosi dire che non è nato l'amore nonostante i tentativi di andare d'accordo. Prima che la giovane tornasse a casa, un cavaliere del Trono Over ha chiesto a Maria De Filippi di poterla far rientrare in studio per domandarle se aveva piacere a intraprendere una frequentazione con lui.

Alessandro Vicinanza, nel parterre da poco tempo, ha proposto alla giovane Aversano di uscire insieme per capire se poteva sbocciare un sentimento tra loro.

Secondo i fan Ida potrebbe aver reagito male

Anche se la puntata in questione deve ancora andare in onda, le anticipazioni del web hanno fatto sapere che Federica ha risposto no ad Alessandro: la giovane corteggiatrice, dunque, ha preferito tornare alla propria vita e non accettare l'inizio di una conoscenza col cavaliere.

Tra gli spoiler che stanno circolando su questo appuntamento con Uomini e donne (che dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 tra giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile), manca quello sulla reazione che Ida ha avuto al tentativo di approccio del suo ex con la giovane Aversano.

Chi ha preso parte alla registrazione di sabato scorso, non ha svelato se ad esempio Platano non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha scoperto che Vicinanza aveva intenzione di frequentare la ragazza che Matteo Ranieri ha rifiutato il giorno della scelta.

La dama del Trono Over - secondo alcune ipotesi dei fan - potrebbe aver alzato la voce contro il suo ex per poi lasciare lo studio in preda alla rabbia e allo sconforto (cosa che ha fatto spesso ultimamente quando è stata messa alle strette dagli opinionisti o dagli uomini che ha frequentato).

Ida volta pagina dopo l'ennesima delusione a U&D

Domenica 27 marzo è stata registrata un'altra puntata di U&D e le anticipazioni che sono trapelate riguardano soprattutto Ida. La nuova protagonista assoluta della trasmissione, infatti, è tornata a centro studio per raccontare i dettagli di una sua giovane frequentazione con una new entry del parterre maschile.

Platano ha deciso di voltare pagina subito dopo aver saputo che Alessandro aveva intenzione di corteggiare Federica Aversano, e l'ha fatto uscendo a cena con un nuovo cavaliere del Trono Over col quale si è trovata molto bene.

Da qualche mese a questa parte, poi, Ida sembra aver preso il posto dell'amica Gemma al centro delle dinamiche del dating-show: non passa puntata, infatti, in cui Maria De Filippi non dedichi ampio spazio alle vicende amorose della bresciana, attualmente più interessati delle conoscenze senza lieto fine della veterana Galgani.

Il pubblico è rimasto un po' spiazzato dalla scelta della redazione di accantonare la 72enne dopo anni di supremazia assoluta sul resto del cast: per settimane, infatti, la torinese ha fatto praticamente la "comparsa".