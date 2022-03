Continua la messa in onda delle puntate di U&D che sono state registrata negli ultimi giorni, tra il 30 marzo e il 1° aprile, infatti, verrà trasmesso su Canale 5 l'appuntamento dedicato alla scelta di Matteo Ranieri. Maria De Filippi, però, si occuperà anche degli altri protagonisti del cast: di Gemma che va avanti nella conoscenza con Franco, di Ida che chiude con Alessandro ed esce con un nuovo cavaliere del parterre. Aggiornamenti anche sui tronisti Luca e Veronica, intenti a frequentare i loro corteggiatori davanti alle telecamere.

Novità nel Trono Over di U&D

Oggi, mercoledì 30 marzo, andrà in onda una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, informano i telespettatori del fatto che tra i protagonisti della giornata ci sarà sicuramente Ida.

Assente dal video da un paio di appuntamenti, Platano sta per tornare a centro studio per due diverse motivazioni: confermare la rottura con Alessandro Vicinanza e raccontare dell'uscita che ha fatto con un nuovo cavaliere del parterre.

Dopo essersi resa conto che il napoletano col quale ha fatto coppia per settimane non ricambia il suo sentimento d'amore, la bresciana ha messo un punto ed ha subito voltato pagina.

Come riporterà Maria De Filippi nelle prossime ore, la dama del Trono Over ha accettato il numero di una new entry del cast ed ha acconsentito a vederlo fuori dagli studi Elios.

Il primo appuntamento tra i due è andato molto bene e chi ha assistito alla registrazione sostiene che lui ha tante attenzioni per Ida e la tratterebbe come nessuno ha fatto fino ad ora.

Il ritorno a centro studio della 'regina' di U&D

Ida non sarà l'unica protagonista dei prossimi appuntamenti con U&D. Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate nei giorni scorsi, fanno sapere che anche Gemma è stata richiamata a centro studio per aggiornare i curiosi sulla sua ultima frequentazione.

Dopo settimane vissute da "comparsa", Galgani si è ripresa lo spazio che ha sempre avuto nel Trono Over anche grazie alla conoscenza con Franco.

I due sono usciti insieme e, un po' a sorpresa, si sono piaciuti al punto da scambiarsi baci appassionati.

La torinese ha un po' storto il naso quando ha sentito il cavaliere paragonare l'avventura nel dating-show ad un gioco, ma ci ha pensato Maria De Filippi a spiegare le intenzioni del signore alla sempre scettica dama 72enne.

Attesa per la formazione di una nuova coppia a U&D

La settimana di programmazione di U&D, terminerà con una delle puntate più importanti di questa seconda parte di stagione.

Tra giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la scelta di Matteo Ranieri.

Il tronista ha deciso di lasciare il programma un po' prima rispetto al previsto perché si è reso conto di aver trovato la persona giusta.

Gli spoiler che da qualche giorno circolano sul web, fanno sapere che il ragazzo ha preferito Valeria a Federica dopo mesi trascorsi ad uscire in esterna con entrambe.

La corteggiatrice napoletana ha reagito male al rifiuto e se l'è presa sia con il giovane che con Tina Cipollari che si è esposta per difenderlo.

Nonostante qualche piccolo momento di tensione, negli studi del dating-show si è formata una nuova coppia: Matteo e Valeria si sono fidanzati ufficialmente sotto una cascata di petali rossi e ballando sulle note di una romantica canzone.

Per quanto riguarda Aversano, ha avuto la possibilità di restare in trasmissione per conoscere il cavaliere Alessandro (ex di Ida Platano che ha chiesto di poterla frequentare dopo la "non scelta"), ma ha detto no ed è tornata alla propria vita, in primis dal figlio.