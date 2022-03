Cos'è successo tra Jessica e Barù dopo la finale del Grande Fratello Vip? Si sono rivisti oppure no? Questa è la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori che hanno avuto modo di seguire il reality show in queste settimane, curiosi di scoprire come si sta evolvendo la situazione tra i due.

A fare un po' di chiarezza, dopo le indiscrezioni che sono circolate in rete e sui social, ci ha pensato la principessina Jessica, la quale ha smentito la notizia legata ad un rifiuto da parte di Barù ed ha ammesso che sono in contatto e quindi che si sentono spesso.

Le novità su Jessica e Barù: cos'è successo dopo il GF Vip 6

Nel dettaglio, dopo la finale del GF Vip, l'attenzione dei fan era tutta incentrata sulla coppia Jessica-Barù. I due hanno fatto sognare gli spettatori che, fino all'ultima puntata, hanno sperato nel trionfo di questo amore.

Alla fine, però, Barù ha preferito tenersi sulle sue e pur ammettendo di essere interessato alla principessina, ha scelto di non sbilanciarsi e di non fare passi affrettati.

Ma qual è la situazione attuale a distanza di due settimane dalla fine del reality show? Jessica ha rotto il silenzio e non ha nascosto di sentirsi spesso con il suo "amico speciale".

"Ci siamo sentiti ma non ci siamo invitati da nessuna parte e non c'è stato alcun rifiuto", ha precisato a chiare lettere la vincitrice del GF Vip, smentendo così le voci legate ad un rifiuto di Barà per un suo invito a cena.

'Lui non vuole che ci rimanga male', svela Jessica

"Appena sarà possibile ci vedremo", ha aggiunto ancora la principessina Jessica confermando di fatto che fino a questo momento non hanno ancora avuto modo di vedersi e di stare un po' insieme, anche solo in amicizia, per fare un bilancio dell'esperienza vissuta per diversi mesi sotto i riflettori della casa di Cinecittà.

E, in merito ai rumor legati ad una nuova fiamma di Barù, la principessina ha ribadito che entrambi sono liberi di conoscere e frequentare chi vogliono.

"Quella era una sua amica. A prescindere da tutto, ci vogliamo bene. Lui non vuole che ci rimanga male di nulla", ha ammesso ancora Jessica.

'È premuroso con me', svela Jessica parlando di Barù dopo il GF Vip

"È premuroso e carino con me", ha aggiunto ancora la principessina confermando di fatto che il nipote di Costantino Della Gherardesca sarebbe molto gentile nei suoi confronti, anche dopo la fine dell'esperienza al GF Vip.

Insomma, a questo punto resta da capire solo quando avverrà questo fatidico incontro tra Barù e Jessica.

Fino ad oggi, infatti, l'ex gieffino ha avuto modo di rivedere già Davide Silvestri (come testimoniato dagli scatti social) ma non ha ancora trovato il tempo per incontrarsi con la principessina Selassié.