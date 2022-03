Uomini e donne prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 e continuano anche le registrazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente in tv.

Le anticipazioni della registrazione che c'è stata oggi, martedì 1° marzo 2022, rivelano che al centro dell'attenzione ci sono state ancora una volta le vicende del tronista Matteo Ranieri, che continua a essere uno dei più amati e al tempo stesso chiacchierati di questa edizione, che terminerà il prossimo maggio.

Matteo al centro della scena: anticipazioni Uomini e donne registrazione 1 marzo

Le prime anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne di oggi 1° marzo 2022, rivelano che il tronista Matteo Ranieri si è ritrovato a fare i conti con il ritorno in studio di una corteggiatrice.

Si tratta di Federica, una delle primissime pretendenti di Matteo, presente in trasmissione fin dall'inizio di questo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi.

Assieme a Denise, Federica era giunta al rush finale del trono di Matteo. Poi, però, la situazione è precipitata: Denise ha scelto di abbandonare la trasmissione, lanciando anche delle pesanti frecciatine nei confronti del programma Mediaset.

Il ritorno in studio di Federica per Matteo: anticipazioni Uomini e donne

Federica, invece, era stata assente a diverse registrazioni di Uomini e donne. Per lei si era parlato di un'assenza dettata da motivi di salute ma, tra i fan, si erano diffuse anche voci legate ad un possibile addio della pretendente al programma di Canale 5 e quindi al trono di Matteo Ranieri.

Ebbene, le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di questo martedì 1° marzo 2022, rivelano che alla fine c'è stato il tanto atteso ritorno in studio di Federica.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni del programma rivelano che Matteo ha spiazzato la ragazza, svelandole che in questo periodo in cui lei è stata assente in studio, lui non l'ha pensata e quindi non ha sentito la sua mancanza.

Matteo esce dallo studio con Federica: anticipazioni Uomini e donne

Un duro colpo per Federica che, a quel punto, si è sentita ferita al punto da decidere di abbandonare la trasmissione e quindi è andata via dallo studio.

Immediata la reazione del tronista: le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e donne, rivelano che Matteo, assalito dai "sensi di colpa", ha deciso di raggiungere Federica nel dietro le quinte del programma e da quel momento non è più rientrato in studio e quindi non ha preso parte alle riprese successive.

Riusciranno a trovare un punto di incontro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa edizione.