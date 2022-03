Dopo Angela e Antonio, un'altra coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne è pronta a convolare a nozze in tempo record. Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno annunciato al Magazine ufficiale del dating show di aver scelto di sposarsi tra soli due mesi, con una cerimonia molto intima. Con l'approvazione dei figli dell'ex cavaliere, il matrimonio è stata la giusta conseguenza del loro amore sbocciato in maniera quasi immediata e che li ha spinti a lasciare in fretta il programma per vivere il sentimento lontani dalle telecamere.

Isabella e Fabio: 'Tra due mesi ci sposiamo'

'Tra due mesi ci sposiamo', hanno dichiarato Isabella e Fabio a Uomini e Donne Magazine senza nascondere la grande felicità del momento. I sentimenti tra i due si sono consolidati al punto tale da aver deciso di diventare marito e moglie in brevissimo tempo. La cerimonia avverrà nella città di Fabio, nella provincia di Verona, dove già i due convivono nell'appartamento di lui e sarà una festa aperta a pochi invitati, agli affetti più cari.

'I figli hanno preso molto bene la notizia, ma d'altronde sono ragazzi intelligenti', ha detto Isabella che ha sottolineato come vedendo la loro felicità, i figli dell'ex cavaliere del parterre maschile del trono over non possano che approvare la loro unione ed essere dalla loro parte.

Sull'abito che indosserà per il giorno del sì, Ricci ha già le idee ben chiare: non ci saranno strascichi, secondo quanto raccontato da Isabella. Sulla data precisa del matrimonio, però, la coppia non ha voluto dare nessuna indicazione ma ha preferito mantenere ancora un po' di riserbo in merito. Chissà che non venga rivelata in seguito.

La storia d'amore della coppia del trono over di Uomini e Donne

L'amore tra i due si può definire come un colpo di fulmine: Fabio è arrivato a Uomini e Donne ad ottobre 2021 proprio per corteggiare Isabella e con determinazione ha conquistato il cuore della donna che da sempre ha dimostrato di essere volitiva ma anche molto dolce.

Intorno a dicembre, la coppia ha deciso di lasciare il programma e da lì è la relazione è decollata, sebbene Gianni Sperti nutrisse dei dubbi sulla sincerità di intenti dell'ex dama.

Isabella si è subito inserita nella famiglia di Fabio, dove è stata accolta con estrema benevolenza e affetto. Poi, la coppia si è concessa un bellissimo viaggio alle Maldive, che ad oggi appare come una luna di miele in anticipo. Chissà se le telecamere di Uomini e Donne seguiranno i due durante il giorno più importante. Di certo i fan gradirebbero vedere Fabio e Isabella scambiarsi le promesse nuziali perché il loro amore, vissuto in maniera romantica e senza eccessi, ha conquistato il pubblico.