La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera per la puntata di mercoledì 30 marzo anticipano che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) sospetterà che si celi una spiegazione dietro l'insolita decisione di lasciare il Paradiso Market da parte di Stefania Colombo (Grace Ambrose). Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), invece, offrirà il suo supporto a Dante Romagnoli (Luca Bastianello) per sabotare la prossima lotteria della boutique, mentre il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) regalerà dei costosi orecchini a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Flavia Brancia Di Montalto (Magdalena Grochowska), in ultimo, rivelerà alla figlia Ludovica (Giulia Arena) che versano in pessime condizioni economiche.

Irene sospetterà che ci sia una spiegazione dietro la scelta di lasciare la redazione da parte di Stefania

L'insolita decisione di Stefania di lasciare la redazione del Paradiso Market, durante l'episodio n° 138 della sesta stagione della fiction, non passerà inosservata a Irene.

Cipriani, difatti, sospetterà che ci sia una spiegazione dietro la strana scelta dell'amica di smettere di coltivare la passione per il giornalismo.

Ufficialmente, la figlia di Gloria Moreau (Lara Komar) lascerà la redazione giornalistica per dimostrare alla sorellastra Gemma di essere stata in buona fede quando ha chiesto aiuto a Marco Di Sant'Erasmo quando è fuggita.

In realtà, però la motivazione della Venere potrebbe essere legata a un sentimento crescente che sta provando nei confronti del nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Dante, al contempo, proseguirà nell'attuazione del suo piano di boicottaggio della prossima lotteria dell'atelier e riceverà l'aiuto anche della cugina Fiorenza.

Marcello scoprirà che Salvatore vuole lasciare Milano

Il commendatore Umberto, nel corso della puntata di mercoledì 30 marzo de Il Paradiso delle Signore 6, regalerà dei preziosi orecchini a Flora. Peccato, però, che la stilista del grande magazzino meneghino fraintenderà il gesto del padre di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), essendo innamorata dell'uomo.

Marcello, successivamente, scoprirà che Salvo ha intenzione di lasciare Milano. Volendo molto bene all'amico ed essendo ferito per non essere stato avvertito in merito dallo stesso, il giovane Barbieri non la prenderà molto bene. Salvatore, poco dopo, gli spiegherà per bene cosa lo ha spinto a operare tale scelta e i due faranno subito pace.

Flavia, invece, rivelerà a Ludovica che Jean Paul l'ha lasciata e che, al momento, versano in pessime condizioni finanziarie.

Marco, infine, sosterrà che Stefania provi dei sentimenti nei suoi confronti, ma la figlia di Ezio (Massimo Poggio) negherà.