Nella soap opera Un posto al sole, dopo il bacio tra Manuela e Niko, ci saranno interessanti sviluppi relativi a questa vicenda. Le anticipazioni delle puntate, in onda dal 21 al 25 marzo, rivelano infatti che la gemella continuerà a provocare il suo ex mettendo in allarme Susanna. Quest'ultima inizierà a sospettare della sua rivale, convinta che nasconda qualcosa. Nel frattempo Micaela sarà determinata a portare il piccolo Jimmy, via con lei, a Berlino.

Appena arrivata a Palazzo Palladini, Viola non potrà contare sulla solita accoglienza calorosa dei suoi cari e dovrà fare subito i conti con la crisi matrimoniale tra sua madre e Raffaele.

Un posto al sole, trame 21-25 marzo: Manuela continua a provocare Niko

L'ultimo episodio, andato in onda venerdì 18 marzo, si è concluso con un bacio tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante). Va detto che il ragazzo era un po' imbambolato a causa del vino quindi la sensazione è che lunedì, in apertura di puntata, possa tornare in sé, scostando la sua ex. Non ci sono conferme a riguardo, ma le anticipazioni sottolineano che l'avvocato Poggi, dopo aver riflettuto su quanto accaduto, prenderà però un'importante decisione. Quale sia questa scelta non viene rivelato, ma c'è la conferma che Susanna rientrerà a Napoli

Trame 21-25 marzo: Susanna ha dei dubbi su Manuela

Non è chiaro se Niko dirà o meno a Susanna (Agnese Lorenzini) cosa è successo in sua assenza ma sta di fatto che il ragazzo proverà ad arginare la situazione.

Il giovane Poggi infatti, dinanzi ai sospetti sempre più pressanti della sua fidanzata, intimerà a Manu di smettere di provocarlo. La giovane Picardi e la gemella non si sono piaciute sin dal loro primo incontro e questa vicenda avrà degli sviluppi.

Nel frattempo Micaela, affronterà un momento delicato grazie alla vicinanza di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro).

Probabile che i due la sosterranno durante le visite di controllo, anche se non c'è la conferma. Ad ogni modo, in seguito a quest'esperienza, la ragazza si mostrerà decisa più che mai a portare suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone) a Berlino.

Upas, puntate dal 21 al 25 marzo: Viola prova a far riunire Raffaele e Ornella

Negli episodi in onda dal 21 al 25 marzo ci sarà il ritorno di Viola (Ilenia Lazzarin) a Palazzo Palladini.

La ragazza però troverà un ambiente tutt'altro che sereno dal momento che sua madre Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) hanno litigato. I due avevano una posizione totalmente opposta in merito all'imminente partenza di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e la giovane Bruni si troverà, suo malgrado, a dover riportare l'armonia in famiglia.