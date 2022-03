La puntata di Un Posto al sole di venerdì 1 aprile 2022 chiude questa settimana di programmazione su Rai 3. L'episodio verrà trasmesso come sempre alle 20:45 e su RaiPlay on demand, dove può essere rivisto anche in replica. Le anticipazioni fanno luce sulla drammatica situazione di Chiara, che è ormai finita nel tunnel della dipendenza. Nonostante abbia provato a smettere, il tranello di Lara l'ha fatta ripiombare nel baratro. Nunzio è stanco di fare tentativi a vuoto e vi anticipiamo che nelle prossime puntate penserà a una decisione molto difficile, ma necessaria per voltare pagina.

Chi la pagina l'ha voltata è Patrizio, che è partito per la Spagna dopo aver salutato i suoi cari. Non è stato facile per il giovane attore Lorenzo Sarcinelli dare l'addio, anche se non si sa se sarà definitivo. Bianca, nel frattempo, è sempre più nervosa per la situazione nella quale si è infilata e la voce metallica e insistente della web challenge non le dà pace: che cosa succederà ora?

Un Posto al sole puntata 5915 di venerdì 1 aprile 2022

Nella puntata di ieri, Marina ha capito che Roberto e Lara stanno manipolando Chiara per raggiungere i loro obiettivi. Decisa a difendere la giovane Petrone, farà di tutto per non farla fallire economicamente.

La tenace Giordano non si ferma davanti a nulla e anche questa volta lo dimostrerà, indagando sui reali motivi che spingono Roberto a volere a tutti i costi l'hotel del gruppo Petrone.

Marina dovrà vedersela anche con Lara, ogni giorno sempre più spietata pur di compiacere Ferri.

Michele con il cuore a pezzi per Silvia

Il rientro di Michele a Napoli ha fattoi felici tutti, in particolar modo Guido. Silvia è in evidente imbarazzo, visto che deve stare a stretto contatto con il suo ex e Giancarlo, ormai parte della sua vita.

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole mettono in luce la grande sofferenza di Michele, che si sentirà un estraneo davanti alla complicità evidente tra Silvia e Giancarlo. Il buon Saviani penserà che non sia stata una grande idea tornare a Napoli e penserà al da farsi.

Chiara abbocca all'amo di Lara, spoiler Upas

Continuando con le anticipazioni dell'episodio di domani di Un posto al sole, vedremo l'ennesimo litigio tra Franco e Angela. Ormai, il loro rapporto sembra essere arrivato al capolinea e nemmeno la presenza di Bianca pare riavvicinarli.

Attenzione alle prossime puntate, perché Angela prenderà una dolorosa decisione che farà scivolare Bianca nel dolore [VIDEO]. Nemmeno i consigli di mamma Giulia le faranno cambiare idea.

Infine, Lara riuscirà a far abboccare al suo amo Chiara, ormai priva della lucidità necessaria per prendere decisioni razionali.