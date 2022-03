In questi giorni si sta delineando il cast che accompagnerà gli spettatori di Un posto al sole nel periodo primaverile e probabilmente anche oltre. Presto Patrizio darà il suo addio a Napoli, destinazione Spagna, ma alla sua partenza corrisponderanno diverse novità e alcuni rientri importanti. Tra pochi giorni ricompariranno infatti Viola e suo marito Eugenio, ma non è tutto. A breve tornerà a Napoli Angela, anche se troverà una situazione piuttosto complessa ad aspettarla. Solo successivamente, invece, sarà la volta di Michele.

Un posto al sole: tornano Viola ed Eugenio

Le anticipazioni rivelano che nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 marzo farà la sua comparsa Viola (Ilenia Lazzarin). Il suo personaggio è accreditato nell'episodio di martedì 22 marzo, ma potrebbe anche comparire nel finale di puntata di lunedì 21. Per quanto non venga ancora nominato nelle prossime trame, è confermato anche il ritorno di suo marito Eugenio (Paolo Romano). Non è chiaro quanto tempo resterà quest'ultimo, ma per la figlia di Ornella (Marina Giulia Cavalli) si tratta di un ritorno in piena regola. Ilenia Lazzarin entrerà, infatti, nella nuova sigla ed è destinata a restare a lungo nella soap. Per il momento la ragazza proverà a far riappacificare sua madre e Raffaele (Patrizio Rispo), per poi entrare stabilmente nel cast con una vicenda tutta sua, su cui però al momento vige la massima riservatezza.

Un posto al sole: Angela rientra, ma Bianca è in pericolo

Angela (Claudia Ruffo) tornerà a Palazzo Palladini nei prossimi giorni, ma non potrà godersi i festeggiamenti dei suoi familiari. La donna dovrà, infatti, fare subito i conti con una situazione molto drammatica, in cui è coinvolta sua figlia. A quanto pare la piccola Bianca si troverà al centro di un gioco pericoloso dove qualcuno influenzerà il suo comportamento in modo inquietante.

Al momento ci sono pochi dettagli su questa storyline, che si preannuncia però decisamente interessante.

Un posto al sole: addio a Patrizio, bentornato Michele

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) lascerà Napoli per realizzare il suo sogno in Spagna. Il ragazzo seguirà le orme di Vittorio, ma non prima di aver scelto il suo successore al Vulcano tra Samuel (Samuele Cavallo) e Nunzio (Vladimir Randazzo).

Questi ultimi avranno sempre più spazio e potrebbero occupare la casa che fu di Vicky Beef e del giovane chef, in quello che si preannuncia un vero passaggio di testimone.

Non c'è ancora una data, ma c'è la conferma che farà ritorno anche Michele (Alberto Rossi). L'uomo troverà diversi cambiamenti, ma non ci sono ancora dettagli sulle trame che lo vedranno coinvolto. Riuscirà a tornare con Silvia o si reinventerà come single? Per scoprirlo occorrerà attendere ancora qualche settimana.