Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 30 marzo, Patrizio è partito per la Spagna per realizzare il suo sogno di diventare un grande chef. Lorenzo Sarcinelli, nella stessa serata, ha dissipato ogni dubbio su un suo eventuale ritorno. L'attore, che dà il volto al giovane Giordano, ha infatti affidato ad un post le sue parole di commiato. Nel messaggio, dove il giovane attore ringrazia i suoi fan per l'affetto, trapela la malinconia per la fine di un percorso, ma appare chiara l'intenzione di non voler tornare più sul set di Upas.

Upas: l'addio di Patrizio Giordano

Nell'episodio di Un posto al sole di mercoledì 30 marzo, Patrizio ha lasciato Palazzo Palladini per recarsi in Spagna. Tutto quello che viene mostrato all'interno della puntata sembrava suggerire che il suo personaggio non sarebbe più tornato Tali "addii", però, tutto sommato sono frequenti nella soap opera partenopea. I fan sono abituati a vedere personaggi che sembrano abbandonare per sempre ma che, dopo un certo periodo ritornano. Probabilmente il caso più eclatante è stato quello di Marina Giordano, ma questa volta però pare proprio non sia così. E' stato infatti lo stesso giovane attore a fugare ogni dubbio su un eventuale ritorno di Patrizio Giordano, con un post che risulta a tutti gli effetti un addio ad Upas.

Lorenzo Sarcinelli: Vi porterò sempre nel mio cuore'

Ma cosa c'è scritto nel post di Lorenzo Sarcinelli? È giusto riportare alcuni stralci per capire a pieno il sentimento del giovane attore: "Oggi, sono andato in onda per l’ultima volta ed è per me un giorno molto triste, ma anche molto felice. Triste, perché allontanarsi dalla propria casa è sempre doloroso.

Felice, perché spesso farlo è necessario." E ancora: " Con la chiusura di questo capitolo, ne comincia uno nuovo pieno di speranza e paura. Vi porterò sempre nel mio cuore." Un messaggio da cui traspare tanta emozione ma che non lascia dubbi sulle intenzioni del giovane attore, che pare intenzionato a intraprendere nuovi percorsi.

Resta il fatto che un giorno Lorenzo Sarcinelli potrebbe decidere di tornare sui suoi passi ma oggi, a tutti gli effetti, la sua esperienza ad Un posto al sole può dirsi chiusa.

Un posto al sole: le lacrime doi Giorgia Gianetiempo

Nella sua ultima apparizione, Patrizio è stato abbracciato calorosamente da Raffaele (Patrizio Rispo), Ornella (Marina Giuylia Cavalli) e dal fratello Diego (Francesco Vitiello). Hanno stonato un po' le assenze di Viola (ilenia Lazzarin) e Clara (Imma Pirone) durante i saluti, ma è risaputo che non tutti gli attori possono essere sul set contemporaneamente. Molto sentito è stato anche l'abbraccio con Rossella, il più grande amore della vita di Patrizio. In merito a questa scena va riportata una curiosità. È diventato infatti virale il video in cui Giorgia Gianetiempo piange, commossa, alla vista della scena dell'addio di Patrizio.