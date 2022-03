L'episodio di Un posto al sole, andato in onda giovedì 30 marzo, è stato caratterizzato dall'addio di Patrizio. Quella del giovane chef non rientra nelle semplici turnazioni dei personaggi, che hanno visto di recente protagonisti Michele e Angela. Pat, così come Vittorio prima di lui, ha lasciato la soap e, al momento non è previsto un suo rientro. Nei prossimi giorni, l'avvicendamento in sigla tra lui e Viola sancirà, a tutti gli effetti, l'uscita dal cast del figlio minore di Raffaele.

Un posto al sole, episodio del 30 marzo: addio chef Giordano

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha avuto il suo addio in piena regola, con tanto di ricordi e musica malinconica. Per l'occasione si sono rivisti anche Andrea e Arianna anche se rigorosamente nei flashback. Nella prima parte della puntata, la classica colonna sonora degli addii ha fatto da sottofondo ai ricordi del giovane chef, che ha potuto così dare l'ultimo saluto alle cucine del Vulcano. Quest'ultimo ha poi dato la sua "benedizione" a Samuel (Samuele Cavallo) e Nunzio ( Vladimir Randazzo). I due, oltre che in cucina, andranno ad occupare anche l'appartamento che era stato di Patrizio e Vittorio in quello che sembra un vero e proprio passaggio di testimone.

Un posto al sole: il siparietto con Alberto Palladini

Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda mercoledì 30 marzo, non c'è stato però solo spazio per i buoni sentimenti. Alberto (Maurizio Aiello) infatti ci ha tenuto a dare, a suo modo, un saluto al giovane chef. L'avvocato ha fatto anche un piccolo regalo (ndr, un cornetto portafortuna) a Patrizio, quasi a voler mettere la parola fine alle loro divergenze.

Subito dopo però è tornato ad attaccarlo con il suo solito modo di fare irritante. Difficile capire se dietro il sorriso arrogante dell'avvocato ci fosse un minimo di empatia per il ragazzo, ma la scena, per quanto un po' strana, risulta piacevole e spezza quella sensazione di tristezza prima dell'addio finale.

Un posto al sole: Patrizio potrebbe non tornare più

Nei momenti finali Patrizio abbraccia mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli), che per l'occasione cede ai sentimenti commuovendosi e papà Raffaele (Patrizio Rispo). L'uomo è sicuramente dispiaciuto ma si percepisce che in lui è forte l'idea che tutto questo potesse essere evitato, a riprova che le sue divergenze con la moglie non sono affatto terminate qui. Ma poco importa, ora è il momento dell'addio e Pat abbraccia anche Rossella (Giorgia Gianetiempo), indubbiamente il più grande amore della sua vita. Tornerà più? Al momento quello di Lorenzo Sarcinelli sembra essere un addio a tutti gli effetti, tuttavia non è da escludere che un giorno l'attore possa tornare sui suoi passi.