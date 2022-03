Momenti ad alta tensione saranno al centro delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano che Natalia Quesada reagirà male quando scoprirà che Aurelio ha organizzato un diabolico piano per proteggerla da Marcos Bacigalupe e Pierre Caron.

Una vita: Marco fa minacciare Natalia da Pierre

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in onda a breve in televisione narrano che ci sarà una frattura tra i due fratelli Quesada.

Tutto inizierà quando Marcos corromperà un diplomatico francese per minacciare Natalia, ritenuta la responsabilità dell'avvelenamento mortale di Felicia.

L'imprenditore, infatti, giocherà d'anticipo quando scoprirà che Aurelio ha chiesto a sua sorella di sedurre Pierre per avere delle informazioni sull'ambasciata francese. Bacigalupe, infatti, farà in modo che Caron accusi la messicana di essere una spia del governo tedesco. Per questo motivo, la giovane Quesada sarà costretta ad accettare la richiesta del diplomatico e quindi diventare un'infiltrata tra i tedeschi.

Una collaborazione, che ovviamente spaventerà moltissimo la sorella di Aurelio, la quale temerà di essere processata da un tribunale militare francese visto he c'è la Prima Guerra Mondiale in corso. Alla fine, Natalia racconterà di quanto successo con Pierre a Genoveva, che capirà che dietro tutto questo c'è lo zampino di Marcos.

Aurelio organizza il finto rapimento di sua sorella

Nelle nuove puntate di Una vita, Genoveva consiglierà ad Aurelio di organizzare il finto sequestro della sorella per proteggerla da Pierre e Marcos: Salmeron si metterà d'accordo con il messicano affinché i residenti del quartiere credano davvero che Natalia sia in pericolo, ma qualcosa non andrà per il verso giusto.

Felipe, infatti, inviterà a cena la giovane Quesada proprio durante la sera scelta per il rapimento: poi la ragazza sarà avvicinata da due delinquenti intenzionati a farla salire in auto con la forza. Fortunatamente il sequestro sarà sventato dall'arrivo di Ignacio, Jacinto e l'avvocato. I tre amici, infatti, riusciranno a salvare la giovane messicana, che terrorizzata correrà tra le braccia di Aurelio.

Nasce una frattura tra i due fratelli Quesada

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che dietro l'aggressione subita da Natalia c'è lo zampino del fratello. Proprio quest'ultimo in preda a una collera incontrollabile spiffererà alla sorella di aver messo in azione il diabolico piano per salvarla da Pierre e Marcos. Ovviamente, la giovane apparirà sconvolta dalla rivelazione, apparendo stufa dei suoi piani e intenzionata a ripudiare il suo cognome. Per questo motivo, nascerà una frattura tra i due fratelli Quesada, che provocherà momenti di forte attrito.