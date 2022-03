Jeremias e Gustavo Rodriguez stanno partecipando come "concorrente unico" all'Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. In queste ultime ore, Jeremias ha mostrato i primi segni di cedimento, arrivando a dichiarare di voler abbandonare il programma per tornare a casa. Il motivo sarebbe scaturito da un malcontento del giovane verso il format e gli autori, che secondo lui non lo farebbero intervenire con il padre per raccontare la verità dei fatti in Honduras.

A esprimere il proprio parere sui due naufraghi, ci ha pensato Belen Rodriguez in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi.

La showgirl argentina inoltre ha confrontato l'attuale avventura del fratello con quella trascorsa nel 2019.

Le dichiarazioni di Belen Rodriguez su Jeremias e Gustavo all'Isola

"Li vedo bene", ha esordito così Belen Rodriguez, esprimendo la sua opinione sul fratello Jeremias e il padre Gustavo come naufraghi all'Isola dei famosi 2022. "Mio fratello l'altra volta non era concentrato, l'ha vissuta come se fosse in un hotel vista mare romantico", ha poi aggiunto la soubrette e conduttrice de Le Iene, parlando della scorsa esperienza vissuta in Honduras in modo troppo leggero dal fratello quando aveva un flirt con l'italo-americana Soleil Sorge.

"Mio padre è uno wild, sa fare tutto", ha infine chiosato Belen riguardo a Gustavo Rodriguez, descrivendolo come una persona su cui Jeremias può contare in caso di difficoltà.

Lo sfogo di Jeremias Rodriguez all'Isola dei famosi 2022

Oltre alle lamentele relative autori del programma, Jeremias Rodriguez si è sfogato sui legami instaurati a L'Isola dei famosi 2022. "Non si può legare con tutti, mio padre vi ha detto che ha legato con tutti, ma non è vero. Ora vi dice la verità, perché ce l'ha con qualcuno", ha dichiarato il fratello minore di Belen, spiegando che suo padre Gustavo ha mentito qualche volta riguardo ai rapporti con i naufraghi.

A quel punto, papà Gustavo ha fatto intendere di non nutrire una particolare simpatia per l'attore romano Nicolas Vaporidis. Quest'ultimo inoltre ha avuto un'accesa discussione con Floriana Secondi, poiché l'ha accusato di essere "un privilegiato".

Vladimir Luxuria sulla rivalità tra Jeremias e Zequila

Anche Jeremias Rodriguez avrebbe delle rivalità sull'Isola dei famosi 2022, in particolare con Antonio Zequila con cui ha avuto un battibecco.

A svelarlo è stata l'opinionista Vladimir Luxuria in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. "Credo che si sia molto innervosito per il fatto di aver visto Antonio Zequila che in qualche modo corteggiava Estefania. Ha detto che è stato un lumacone e ha criticato la differenza d'età", ha raccontato l'ex parlamentare, spiegando che il motivo della tensione tra Jeremias e l'attore potrebbe essere un interesse in comune per Estefania Bernal.