Proseguono le anticipazioni di Un posto al sole, la longeva soap opera in onda su Rai 3. Nella puntata di Upas di mercoledì 16 marzo, vedremo Raffaele alle prese con le conseguenze del suo avvicinamento a Elvira. Pare che una delle coppie più solide della soap sia davvero in crisi e non si esclude che possa arrivare al capolinea. Del resto è già successo con Silvia e Michele, che si sono separati a dispetto di ogni previsione e con una dinamica assolutamente inaspettata.

Problemi di coppia anche per Chiara e Nunzio, che stanno cercando di ricucire la loro relazione dopo i tanti problemi che hanno dovuto affrontare e non solo per la dipendenza della giovane Petrone, che le sta rovinando la vita.

Una decisione sbagliata metterà di nuovo a repentaglio il delicato equilibrio dei due ragazzi.

Anticipazioni di Un Posto al sole puntata di mercoledì 16 marzo

Il ritorno di Marina ha destabilizzato non poco Roberto e soprattutto Lara, che non nasconde la sua gelosia nei confronti dell'unica donna che Ferri ama.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole di mercoledì 16 marzo raccontano che Roberto e Lara si incontreranno. Non sarà per niente facile mantenere la calma e restare razionali, ci sono troppi sentimenti e conflitti in ballo.

Comunque sia, questo incontro farà emergere quanto Marina sia infelice con Fabrizio. Forse, la sua scelta di lasciare Napoli e Roberto per seguire il marito, non è stata delle migliori.

Non fatichiamo a immaginare che Roberto possa approfittare della situazione e cercare di portare ancora tra le sue braccia la bella Giordano, allontanandola una volta per tutte da Fabrizio.

Qualcuno scopre la dipendenza di Chiara

Chiara è fragile, non riesce ancora a superare la tragica morte del padre. Fa uso di sostanze per reggere ai ritmi lavorativi e allo stress, ma è precipitata nella dipendenza.

Anche se ha promesso a Nunzio di smettere, non resisterà alla tentazione di provare ancora quel brivido.

Le anticipazioni della puntata di domani di Un Posto al sole svelano però che qualcuno si accorgerà della sua dipendenza… sarà Lara? In questo caso, avrebbe un buon motivo per ricattarla e soffiarle le quote del gruppo Petrone.

Nel frattempo, Samuel riceverà una brutta notizia. Patrizio non lavorerà più come chef al bar Vulcano, ma non sarà lui a sostituirlo. Il giovane si sentirà tradito da Silvia, che gli aveva fatto sperare il contrario.

Micaela, invece, continuerà a pressare Jimmy affinché si convinca a partire con lei e la gemella a Berlino, non prendendo in considerazione il fatto che suo figlio ora ha trovato un perfetto equilibrio e tanta serenità con papà Niko e Susanna, che considera come una mamma.