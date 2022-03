Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Luisa Amatucci (Silvia Graziani), Alberto Rossi (Michele Saviani), Patrizio Rispo (Raffaele Giordano), Marzio Honorato (Renato Poggi), Claudia Ruffo (Angela Poggi) e Nina Soldano (Marina Giordano). I nuovi episodi si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 7 all'11 marzo 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla confessione che Manuela farà a Serena, sulla reazione della famiglia Poggi alla decisione di Micaela di volersi trasferire con Jimmy in Germania, sui piani di Roberto e Lara per distruggere Chiara e sui problemi di coppia di Rossella e Riccardo.

Renato teme di perdere il nipote

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Manuela confiderà a Serena il segreto della sua sorella gemella. Niko verrà a sapere dell'intenzione di Micaela di trasferirsi con Jimmy a Berlino. Confuso, il giovane chiederà aiuto ai suoi genitori per capire come affrontare al meglio la delicata situazione che si è venuta a creare con la madre di suo figlio. Nel frattempo, quest'ultima non riuscirà ad esternare il dolore che prova per il dramma che sta vivendo all'insaputa di tutti. Temendo che Niko possa decidere di trasferirsi in Germania con il figlio, Renato prenderà un'iniziativa discutibile che finirà per creare discordia all'interno della sua famiglia.

Nel tentativo di aiutare Jimmy, Giulia chiederà aiuto a Serena, mettendo ancora più sotto pressione Niko.

Rossella mente a Riccardo

Grazie all'aiuto di Lara, Ferri continuerà a portare avanti i suoi piani per distruggere Chiara Petrone. Quest'ultima, infatti, si farà facilmente manipolare da Lara, ritrovandosi nuovamente ad un passo dal baratro.

Le cose cambieranno apparentemente quando la giovane assumerà nuovamente della droga che la farà sentire più forte. Per questo motivo, Chiara troverà il coraggio di tenere testa a Roberto rischiando di perdere Nunzio.

Mariella punirà severamente Guido quando verrà a sapere che questi ha commesso un grave errore nell'educazione di Lollo.

Nunzio proverà sempre più rancore nei confronti di Roberto, senza rendersi conto che Lara sta manipolando Chiara per allontanarla da lui. L'ombra di Virginia sarà sempre più presente nella relazione fra Rossella e Riccardo. Patrizio prenderà un'importante decisione che potrebbe cambiare definitivamente la sua vita.

Rossella sarà costretta ad entrare in competizione con Virginia quando dovrà misurarsi con un'abilità della sua rivale. La ragazza, infatti, andrà in crisi dopo aver detto a Riccardo di essere un'ottima giocatrice di biliardo, pur non essendo vero.