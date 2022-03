Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', interpretato fra gli altri da Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Emanuel Caserio (Salvatore Amato), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Caterina Bertone (Beatrice Conti), Francesca Carrain (Anna) e Francesca Del Fa (Irene). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 marzo 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Maria a Milano, sulla presentazione di Dante al Paradiso, sulla mancata presenza della signorina Buonasera in negozio e sulla scoperta che Stefania farà sul suo passato.

Maria si confida con Agnese

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Agnese si preoccuperà moltissimo all'idea che Maria si trova a Roma da sola per riappacificarsi con Rocco. Poco dopo, la giovane farà rientro a Milano, fingendo di aver fatto pace con il fidanzato quando, in realtà, lui l'ha lasciata per un'altra. Dopo varie titubanze, Maria troverà il coraggio di raccontare tutta la verità ad Irene. Vittorio comunicherà ai dipendenti del Paradiso che Dante è diventato ufficialmente un socio del negozio. Per dimostrare le sue qualità lavorative, l'uomo deciderà di utilizzare la televisione come mezzo di comunicazione per pubblicizzare al massimo la loro attività commerciale.

Per riuscire nel suo intento, Vittorio inviterà una delle signorine Buonasera, le annunciatrici più amate dagli italiani. Alla fine, però, quest'ultima non potrà presenziare all'inaugurazione degli abiti della nuova collezione a causa di un imprevisto.

Stefania spia Ezio e Gloria

Stefania si convincerà che il padre possa avere una relazione con un'altra donna, intuendo alla fine che potrebbe trattarsi di Gloria Moreau.

Non riuscendo ad affrontare Ezio faccia a faccia, la giovane deciderà di nascondersi per assistere ad un incontro fra lui e Gloria, scoprendo che la coppia nasconde un segreto. Sconvolta dalla notizia, Stefania si sfogherà con Marco, decidendo di condividere con lui ciò che ha scoperto. Più tardi, intercetterà una lettera di Gloria in cui scoprirà che è sua madre, decidendo di non tornare a casa e di rifugiarsi da Irene e Maria.

Venuta a sapere della decisione della figlia di andare via di casa, Gloria tenterà di parlarle inutilmente, spingendo la ragazza a scappare. Umberto farà capire a Dante che non intende lasciargli campo libero al Paradiso in tutte le attività che ruotano attorno ad esso. Veronica chiederà espressamente a Gloria di allontanarsi dal suo compagno, mentre Beatrice accetterà di pranzare insieme a Dante.