Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate previste dal 21 al 27 marzo 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

In primis va segnalato che, da questa settimana, la soap tornerà ad andare in onda per tutta la settimana. Complice la cancellazione della puntata domenicale di Amici 21, la serie iberica ritornerà nel palinsesto della domenica pomeriggio, con un episodio inedito che farà da traino a Verissimo.

La soap Una vita torna anche di domenica su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla programmazione di Una vita rivelano che la soap proseguirà di sabato, ma nella fascia oraria che va dalle 15:45 alle 16:30 circa mentre di domenica pomeriggio, la puntata andrà in onda dalle 16:00 alle 16.30 circa, quando poi la linea passerà al talk show condotto da Silvia Toffanin.

Le trame dei nuovi episodi in onda fino al 27 marzo 2022 in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che ci sarà il ritorno in quartiere di Felipe.

Dopo essersi allontanato per un po' di tempo da Acacias, per trascorrere del tempo con suo figlio Tano a Parigi e staccare un po' la spina dagli ultimi eventi, l'avvocato tornerà a mettere piede in quartiere.

Anticipazioni Una vita 21-27 marzo: Felipe si scontra con Genoveva

E, la prima persona che incontrerà dopo settimane di assenza, sarà proprio la perfida Genoveva. L'incontro tra i due non andrà nel migliore dei modi, dato che ci sarà subito un accesissimo scontro tra Felipe e Genoveva, che non passerà affatto inosservato e che li metterà ancora una volta l'uno contro l'altro.

Intanto Marcos e Anabel si ritroveranno a discutere della morte di Carlos. Le anticipazioni di Una vita dal 21 al 27 marzo 2022, rivelano che l'uomo negherà di essere coinvolto nella morte dell'uomo anche se non potrà nascondere il patto che c'è stato con Salustiano per far sposare la figlia con Aurelio.

La reazione di Anabel non sarà delle migliori: la donna apparirà schifata dall'atteggiamento di Marcos e, quest'ultimo, la punirà impedendole di uscire di casa.

Anabel scappa via di casa: anticipazioni Una vita 21-27 marzo

Come se non bastasse, Soledad approfittando del clima tensivo che c'è tra i due, farà delle confessioni a Marcos insinuando in lui il sospetto che possa essere Natalia l'artefice del delitto di Felicia.

Genoveva, invece, continuerà ad offrire soldi a Marcos da investire nella sua azienda.

Dopo il rifiuto iniziale, l'uomo accetterà la proposta della dark lady di Acacias?

Le anticipazioni di Una vita al 27 marzo 2022, inoltre, rivelano che Anabel malgrado il divieto di Marcos, finirà per scappare via di casa e questo suo modo di fare scatenerà l'ira dell'uomo.