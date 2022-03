Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Felipe tornerà ad Acacias 38 e la prima persone che incontrerà sarà Genoveva. Allo stesso tempo, l'avvocato verrà accolto calorosamente da tutti i vicini del paesino spagnolo.

Invece, Anabel scoprirà che Marcos avrà ordinato l'uccisione di Carlos Armijo e quindi vorrà andare via di casa, ma l'uomo la schiaffeggerà e le impedirà di uscire di casa.

Intanto, Marcos indagherà con Soledad sulla morte di sua moglie Felicia.

Felipe tornerà ad Acacias 38 e incontrerà Genoveva

Nelle puntate in onda settimana prossima, Anabel rifiuterà la proposta di Miguel di essere di nuovo una coppia, in quanto non lo amerà più. Nel mentre Lolita per proteggere suo marito dal viaggio in Marocco regalerà un chorizo a Padre Hilario in cambio di preghiere.

Intanto, Genoveva acquisterà azioni della società Quesada-Bacigalupe da Aurelio, però la donna non vorrà che si sappia in giro di questo suo acquisto. Nel frattempo, Anabel dirà che non potrà mai amare Aurelio in quanto è complice della morte di Carlos Armijo. Natalia però rivelerà alla ragazza che anche Marcos sarà implicato nel delitto.

Poco dopo, Anabel parlerà con Aurelio e avrà anche la conferma che don Salustiano e don Marcos hanno commissionato l'omicidio di Carlos Armijo. La ragazza allora tornerà a casa e chiederà spiegazioni al padre. Allo stesso tempo, Felipe Alvarez Hermoso tornerà ad Acacias 38 e la prima persona che incontrerà sarà proprio Genoveva.

Marcos indagherà con Soledad sulla morte di sua moglie Felicia

Successivamente, Anabel e Marcos discuteranno animatamente e lei accuserà l'uomo di aver ordinato l'uccisione di Carlos. Proprio per questo motivo, la ragazza farà le valigie e vorrà andare via di casa. Il padre di Anabel però la schiaffeggerà e gli impedirà di uscire dall'abitazione.

Intanto, Felipe verrà accolto calorosamente da tutti nel paesino spagnolo.

Poco dopo, Marcos insieme a Soledad vorrà indagare riguardo la morte di Felicia. La domestica dirà all'uomo che quando lui era in Messico, Natalia andava spesso a trovare sua moglie.

Intanto, Anabel non ascolterà gli ordini di Marcos e uscirà di casa. Infine, Lolita farà notare a Ramon che nell'ultimo periodo starà trascurando non poco sua moglie Carmen e per questo intimerà suo suocero di porre rimedio a questa situazione.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva dei prossimi appuntamenti di Una vita per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.