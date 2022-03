Il progetto dell'AD della Rai Carlo Fuortes di inserire una striscia informativa su Rai 3 nell'orario occupato attualmente da Un posto al sole non è mai stato abbandonato. Ci sono state però delle variazioni piuttosto significative rispetto all'idea originale. In primis non si parla più di un talk show politico, ma di una striscia informativa e inoltre Lucia Annunziata si è chiamata totalmente fuori dal progetto lasciando così spazio a Bianca Berlinguer. Il nodo più grande da sciogliere resta però quello legato a Un posto al sole che si troverebbe privato della sua collocazione storica.

Un posto al sole rischia di essere spostato

Da mesi si discute dell'inserimento nell'access prime time di Rai 3 di una striscia informativa che possa fare da contraltare ai programmi di Rete 4 e La7. Lucia Annunziata ha preferito chiamarsi fuori da questo progetto, ma sarebbe stata già individuata la sua sostituta in Bianca Berlinguer. Il programma dovrebbe affrontare i fatti di attualità della giornata in modo che la Rai abbia, in quella fascia oraria, un suo spazio di informazione e approfondimento. Il progetto, caldeggiato dall'Ad Carlo Fuortes è ai nastri di partenza e ha avuto già il benestare del direttore di Rai 3 Franco di Mare, resta però un importante questione da risolvere: che ne sarà di Un posto al sole?

Un posto al sole e la soluzione Rai 2

L'idea di cambiare l'orario di Un posto al sole non ha incontrato molti sostenitori. Del resto si tratterebbe di penalizzare un programma che assicura ascolti solidi da anni in nome di una scommessa, ma allora come fare? La soluzione ci sarebbe e risulterebbe a tutti gli effetti una promozione più che una bocciatura: spostare la soap su Rai 2.

In quella fascia oraria attualmente c'è il Tg2 che andrebbe quindi ridotto di circa 15 minuti. Terminando alle 20:45 questa versione più "smart" del telegiornale eviterebbe di scontrarsi con il nuovo programma di informazione sulla Rai e lascerebbe lo spazio a Upas. In questo modo, Rai 3 avrebbe la sua striscia informativa in access prime time.

Geppi Cucciari resterebbe confermata e la soap dovrebbe fare i conti solo con un cambio di rete. Resta però l'ostacolo del Tg2, il direttore Sangiuliano potrebbe infatti non vedere di buon occhio un ridimensionamento del suo telegiornale e questo porta alla seconda ipotesi.

Un posto al sole e il cambio di orario

C'è un'altra ipotesi molto caldeggiata in alcuni ambienti Rai ed è quella dello spostamento di orario di Un posto al sole. Nulla di traumatico, solo un piccolo slittamento di circa dieci minuti, mentre il nuovo programma informativo durerebbe venti minuti invece di trenta. La nuova striscia andrebbe in onda dalle 20:35 alle 20:55 e a quell'orario partirebbe Un posto al sole. Geppi probabilmente andrebbe anticipata o ridimensionata mentre Upas non subirebbe grandi scossoni.

Ma è una via percorribile? In parte si, ma c'è un problema. Alla base del progetto di Rai 3 ci sarebbe quello di dare una continuità nella narrazione informativa della rete. Dopo la striscia informativa di Bianca Berlinguer partirebbero programmi come Report, Presa diretta, e lo stesso Carta bianca, quindi questa soluzione potrebbe non accontentare tutti.