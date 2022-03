Arrivano le nuove anticipazioni di Una vita per la settimana dal 14 al 19 marzo 2022 in onda su Canale 5. Lolita per fortuna si è ripresa, ma deve affrontare un'altra delusione, dato che il suo adorato Antonito deve partire per una pericolosa missione in Africa. Nel frattempo i vicini di Acacias cominciano a guardare con sospetto Soledad, che mente sui suoi costosi acquisti dicendo di aver vinto alla lotteria. Dove avrà preso tutti quei soldi? Di seguito le trame settimanali della soap.

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una vita da lunedì 14 a sabato 19 marzo 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una vita dal 14 al 19 marzo rivelano che Aurelio sarà deciso a conquistare Anabel, anche se sa che sarà difficile. Per farsi aiutare nella sua impresa chiede aiuto a Natalia e con una scus, riesce a portare la giovane in un luogo isolato.

Anabel resterà spiazzata dalla sorpresa che le ha riservato Aurelio, un cavallo bianco bellissimo tutto per lei. I due si avvicinano sempre di più con grande rabbia di Marcos.

Nel frattempo Bellita inizia a conoscere meglio Ignacio, che si è presentato come suo nipote. Il giovane, però, sembra nascondere un inquietante segreto e non è l'unico.

Marcos ha un segreto nel suo passato

Ebbene sì, tempo di segreti che verranno a galla nelle nuove puntate di Una Vita. Aurelio rivelerà che Marcos era un mercenario e che nasconde un oscuro retroscena che riguarda Natalia.

Intanto Daniela fa una telefonata misteriosa a casa Olmedo e su di lei cominciano ad aleggiare strani sospetti: come mai è arrivata nel quartierino e con quali intenzioni?

Le bugie di Soledad smascherate da Fabiana

Continuando con le nuove trame di Una vita, Soledad sfoggerà abiti nuovi e costosi. Le domestiche si insospettiranno e le chiederanno dove abbia trovato i soldi per acquistarli. La domestica si giustificherà dicendo di aver vinto alla lotteria.

La cosa non convincerà Fabiana, che dopo aver indagato scoprirà che Soledad ha mentito.

Anabel, tornata prima del previsto a casa, coglierà in flagrante suo padre e la domestica in atteggiamenti inequivocabili, ma non dirà nulla soffrendo in silenzio. Ciò darà modo ad Aurelio di avvicinarsi ad Anabel per consolarla, ovviamente con secondi fini.

Lolita riceve uno strano telegramma, spoiler Una vita

Dopo la loro riappacificazione, Lolita e Antonito dovranno dirsi addio. Il giovane Palacios prenderà l'aereo e partirà per la missione in Africa, senza dire alla moglie il reale motivo del suo viaggio.

Lolita sarà molto preoccupata, ma si tranquillizzerà quando riceverà un telegramma dal marito. Tuttavia quel telegramma sembrerà nascondere qualcosa di strano, mandandola ulteriormente in ansia.