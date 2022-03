Mercoledì 9 marzo 2022 è stata registrata una nuova puntata di U&D, la prima della settimana in corso. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che Ida e Alessandro non sono riusciti a vedersi nel weekend, quindi la loro conoscenza procede un po' a rilento. Tina Cipollari si è scontrata di nuovo con Pinuccia facendola piangere, mentre su Gemma non è emerso nessun dettaglio. I tronisti Luca e Matteo vanno avanti con esterne e chiarimenti: Federica, ad esempio, è tornata dopo un breve periodo d'assenza.

Novità sul cast di U&D Over

Proseguono senza sosta le registrazioni di U&D. Dopo qualche giorno di pausa, il cast si è ritrovato all'interno degli studi Elios mercoledì 9 marzo per dare vita ad una nuova avvincente puntata.

Le anticipazioni che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, aggiornano i fan del programma su quello che è successo di recente tra dame e cavalieri, ma anche tra tronisti e corteggiatrici.

Ida e Alessandro sono stati protagonisti delle riprese di ieri con il loro infinito tira e molla. La bresciana ha fatto sapere di non esser riuscita a raggiungere il ragazzo a Palermo per condividere con lui lo scorso weekend, perciò la loro fuga romantica è rimandata a tempi migliori.

Anche se dicono di stare bene insieme e di volersi frequentare sempre più assiduamente, i due non convincono parte del pubblico: soprattutto la parrucchiera si mostra diffidente e incerta sul futuro di questo altalenante rapporto.

Silenzio sugli amori di Gemma a U&D

Sempre restando in tema Trono Over, nel corso della registrazione del 9 marzo 2022 c'è stato un nuovo acceso scontro verbale tra Tina e Pinuccia.

L'opinionista di U&D continua a criticare la signora del parterre dopo la rottura con Alessandro, accusandola di ricercare solo visibilità e non l'amore davanti alle telecamere.

Chi ha assistito alle riprese del dating-show, poi, ha raccontato che la dama è scoppiata a piangere dopo aver litigato per l'ennesima volta con Cipollari.

Fino ad oggi è sempre toccato a Maria De Filippi rasserenare la donna sia dopo le discussioni che durante i momenti di tensione o di incomprensione vissuti col cavaliere 90enne.

Un po' a sorpresa, inoltre, non sono trapelati aggiornamenti su Gemma e sulle sue conoscenze. Da un po' di tempo a questa parte, infatti, Galgani appare defilata nelle dinamiche del programma, anche perché non sta vivendo nessun amore degno di essere raccontato a centro studio.

I giovani protagonisti di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 9 marzo 2022, riguardano anche i protagonisti del Trono Classico.

Matteo ha fatto l'ennesimo dietrofront andando a cercare Federica nella sua città. Dopo aver detto davanti a tutti di non aver pensato alla corteggiatrice nel periodo in cui non si sono visti, il tronista ha deciso di fare qualche passo indietro raggiungendola a casa, scusandosi con lei e convincendola a tornare in studio.

La napoletana, dunque, figura di nuovo tra le spasimanti di Ranieri ma d'ora in poi dovrà fare i conti con una "rivale" di tutto rispetto: la bella Valeria, infatti, è già molto avanti nella conoscenza col ligure nonostante si siano visti poche volte.

Luca, invece, sta continuando a frequentare sia Lilli che Soraia e, almeno per il momento, non sembra avere una particolare preferenza per nessuna delle due.

La redazione del dating-show, dunque, ha deciso di puntare esclusivamente sui due ragazzi appena citati, rinunciando alla possibilità di regalare ai telespettatori un altro trono al femminile dopo quelli appezzati ma discussi di Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte.