Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Dopo la bella notizia del ritorno di Tina, ecco che un dramma sta per abbattersi nella vita di Florian. Il giovane inizierà a stare molto male dopo essersi introdotto nella grotta per salvare Maja e Hannes. Michael lo sottoporrà ai dovuti accertamenti, preoccupato per le sue condizioni di salute e ciò che scoprirà sarà sconvolgente.

Nuove anticipazioni Tempesta d'amore: Erik riesce a scappare

Andrè è stanco di sentirsi sotto pressione da Christoph e così programmerà di recarsi in Islanda per andare a trovare Tina, che tornerà nelle prossime puntate di Tempesta d'amore per la gioia dei fan.

Nel frattempo, Erik riesce a togliersi il braccialetto alla caviglia che la polizia gli ha installato per far sì che non scappi. Proprio in quel momento, verrà a sapere di aver ricevuto una sospensione della pena.

Anche se Erik sarà fuori dai guai, Ariane continuerà a tramare contro Christoph, decisa a metterlo fuori gioco una volta per tutte. La perfida Kalemberg, per deviare i sispetti, sarà insolitamente amichevole con Robert e Werner. Farà inoltre in modo di convocare un'assemblea degli azionisti, nella quale approverà il progetto per l'inserimento del Furstenhof nella lista dei 500 migliori hotel del mondo.

Florian è gravemente malato e ha una visione, spoiler Tempesta d'amore

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore rivelano che le condizioni di Florian andranno sempre peggiorando, dopo la paralisi alla mano e i continui svenimenti.

Michael gli ha diagnosticato la malattia di Lyme, che non gli lascia molte speranze,

Il povero Florian, allettato in ospedale, dovrà fare i conti con la sua grave diagnosi. Riflettendo su quanto accaduto, Hannes inizierà a pensare che il ragazzo abbia contratto l'infezione nella grotta nella quale si è introdotto per salvarlo con Maja.

A quel punto, Hannes preleverà dei campioni di terreno nella grotta per consegnarli a Michael, in modo che li possa esaminare. Anche Maja si sentirà tremendamente in colpa per quanto successo ma Florian cercherà in tutti i modi di rassicurarla.

Michael comincerà subito a esaminare i campioni che Hannes gli ha fornito e capirà che la situazione clinica di Florian è più complessa di quanto possa sembrare.

Nel frattempo, il ragazzo avrà una nottata molto difficile e, mentre lotta tra la vita e la morte, avrà una visione di Maja, che lo esorterà a non mollare e a lottare per salvarsi.

Florian morirà o Michael riuscirà a trovare in tempo una cura? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap Tempesta d'amore per scoprirlo.