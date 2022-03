Nero a metà, la fiction poliziesca con protagonista Claudio Amendola nei panni del commissario Carlo Guarnieri, giunta alla terza stagione, tornerà sul piccolo schermo a partire dalla sera di lunedì 4 aprile su Rai 1.

In particolare Nero a metà prenderà il posto lasciato libero nel palinsesto della rete ammiraglia Rai dalla serie "Vostro Onore", terminata lo scorso lunedì. La fiction andrà a scontrarsi nella sfida per gli ascolti con "L'isola dei famosi", il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Salvo variazioni, questa terza stagione di Nero a metà, andrà in onda per sei lunedì consecutivi (con due episodi in ogni serata, per un totale quindi di 12), fino al 9 maggio.

Le anticipazioni relative ai nuovi episodi di Nero a metà intanto preannunciano diversi colpi di scena. A quanto pare il "fil-rouge" di questa terza stagione sarà rappresentato dalla misteriosa scomparsa di Clara, l'ex moglie di Guarnieri, nonché madre di Alba. La donna, proprio nel giorno in cui verrà scarcerata, infatti farà perdere le sue tracce, facendo spaventare non poco la figlia. Tuttavia Carlo non riuscirà più a fidarsi della sua ex, tanto da iniziare a pensare che sia scappata di sua volontà.

Nelle nuove puntate di Nero a metà Carlo indaga sulla scomparsa dell'ex

Stando alle anticipazioni relative alle nuove puntate di Nero a metà, Clara, la prima moglie di Carlo scomparirà proprio nel giorno in cui uscirà dal carcere nel quale era detenuta.

Alla fine della seconda stagione, la donna, difatti, era tornata a Roma per rivedere sua figlia e in questa circostanza era stata arrestata per un delitto commesso diversi anni prima. Tuttavia, dopo che avrà scontato il proprio debito con la giustizia, di Clara si perderanno misteriosamente le tracce e Carlo inizierà ad indagare per capire cosa le possa essere successo.

Nero a metà, anticipazioni terza stagione: Alba crede che la madre sia stata rapita

La scomparsa di Clara finirà per sconvolgere anche gli equilibri fra Carlo ed Alba.

Guarnieri non ha mai creduto al pentimento della sua ex coniuge, arrivando a pensare che la donna sia scappata di sua spontanea volontà. Alba, invece, è fermamente convinta che la madre sia stata rapita da qualcuno e farà di tutto per capire chi possa essere il suo colpevole. Ad indagare al suo fianco ci sarà l'ispettore Malik Soprani, il quale non condivide le teorie del suo superiore e ritiene che la donna sia rimasta invischiata in qualche guaio più grande di lei.