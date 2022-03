Nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5, Susana è in ansia dopo aver visto la foto di Armando sposato con una principessa prussiana. Don Hilario, così come Rosina, provano a confortarla dandole delle plausibili spiegazioni: quell'uomo potrebbe essere il gemello di Armando, oppure si potrebbe trattare di una mossa finalizzata a portare a termine la sua missione. La povera Susana, però, non crede a nessuno e si è convinta che suo marito sia bigamo. Presto, prenderà la decisione di partire per Vienna, così da scoprire cosa sta davvero succedendo.

Acacias è in festa per la ripresa completa di Lolita, salva grazie al trattamento sperimentale del dottor Ramos. Purtroppo, non mancheranno altri guai per la famiglia Palacios. Nei nuovi episodi, sappiamo a tal proposito che Antonito dovrà salutare la sua famiglia per partire alla volta dell'Africa, facendo perdere le sue tracce.

Anticipazioni Una vita puntate italiane: Susana va a Vienna

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni italiane di Una vita, svelano che Susana - stanca di non conoscere come stiano realmente le cose - partirà alla volta di Vienna, senza che Liberto e Rosina riescano a convincerla del contrario. Proprio in quel momento, ecco che ad Acacias spunterà Armando.

Dopo un estenuante andirivieni, Armando e Susana finalmente si incontrano e si scambiano un bacio nel mezzo della piazza di Acacias.

Il loro amore ha vinto e presto lasceranno il quartierino per iniziare una nuova vita a New York.

Nel frattempo, Natalia continuerà a sedurre Felipe, ma senza grandi risultati. Genoveva le proporrà di cambiare tattica, essendo un'esperta dell'argomento.

Ramon riconquista Carmen nei prossimi episodi di Una vita

Lolita sarà preoccupata per Carmen, dopo che le avrà confidato della strana distanza di Ramon.

La temeraria Casado consiglierà caldamente a Palacios di darsi una mossa, se non vuole perdere la moglie.

Ramon capirà di aver sbagliato è così proporrà una cena romantica a Carmen al Ritz. Intanto, Miguel sarà sempre più attratto dalla misteriosa Daniela.

Caos nella mente e nel cuore di Alodia, che pregherà Ignacio di non farla mentire più.

Tuttavia, il giovane non abbandonerà per nessuna ragione le sue notti di baldoria, facendola disperare. Servante, invece, medita l'ennesimo piano per far riavvicinare Jacinto e Marcelina. Anche in questa occasione, combinerà solo guai.

Attenzione ad Aurelio e Anabel che, dopo aver passato la notte insieme, si giureranno amore eterno. Non tutto, però, è come sembra. Qualcuno infatti ha ordito un piano alle loro spalle per farli cadere in trappola e molto presto la sua identità verrà alla luce.