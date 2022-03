Ci sono ormai pochi dubbi del ritorno di fiamma ufficiale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le dichiarazioni della showgirl, che ha ammesso di frequentare il suo ex marito, sono giunte delle prove che appaiono inequivocabili: l'argentina è tornata ad indossare la fede nuziale e il prezioso anello che le aveva regalato il conduttore di Bar Stella ai tempi della loro relazione. Ma c'è di più: Belen, lo scorso week-end è stata in montagna, precisamente a Courmayeur, con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias per un servizio fotografico.

E negli stessi giorni si trovava nello stesso posto anche Stefano: semplice casualità o c'è di più? I fan sono certi che i due fossero insieme per passare del tempo da soli, visto che né Santiago né Luna Marì erano con loro.

Il riavvicinamento tra i due ex coniugi

La vita sentimentale di Belen, negli ultimi mesi, è stata una 'montagna russa'. A fine dicembre, poco prima di Natale, la Rodriguez ha deciso di chiudere la sua relazione con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita. L'argentina si è circondata dai suoi affetti più cari, trascorrendo le festività con la famiglia e volando poi in Uruguay con la sua amica più cara Patrizia Griffini. Ma al rientro in Italia c'era qualcuno ad attenderla, non una persona qualsiasi ma il suo ex marito Stefano De Martino.

Alla prima paparazzata a Malpensa ne sono seguite molte altre, che hanno dimostrato una ritrovata complicità tra i due, che hanno anche trascorso qualche giorno in completo relax alle terme. Alle immagini si sono accompagnate le dichiarazioni di entrambi. Se De Martino ha sempre detto che la frequentazione con l'ex moglie era solo legata alla presenza di Santiago, Belen ha più candidamente confermato una frequentazione seppur mantenendo il massimo riserbo.

Adesso, però, ci sono dei segnali da parte della conduttrice de Le Iene.

Week-end in montagna per Belen e Stefano: erano insieme?

Belen ha mostrato nelle sue Instagram Story di portare di nuovo la fede nuziale e anche un anello dono di Stefano. Sembra il simbolo della ritrovata unione, che potrebbe essersi ulteriormente rafforzata durante il week-end appena passato.

In montagna per un lavoro con i fratelli, Belen sarebbe stata in dolce compagnia.

Sebbene non vi siano scatti che li ritraggono insieme, Belen e Stefano si sono ritrovati negli stessi giorni a frequentare gli stessi luoghi. Per i fan della coppia non può trattarsi di semplice coincidenza anche, perché i due non erano insieme per via del figlio. Santiago, infatti, era rimasto in città con la nonna materna, mentre Luna Marì era con il papà Antonino, come testimoniano gli scatti social. Insomma, manca solo l'annuncio ufficiale ma chissà se i due decideranno di condividere la loro vita con i follower.