Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle puntate di Una vita trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame spagnole narrano che Marcos Bacigalupe arriverà a rinchiudere Anabel in casa dopo essere stato accusato dell'omicidio di Carlos da parte di Aurelio Quesada.

Anticipazioni Una vita: Anabel si avvicina sempre di più ad Aurelio

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane sui teleschermi italiani, annunciano che il rapporto tra padre e figlia si incrinerà dopo l'arrivo dei fratelli Quesada ad Acacias 38.

Tutto inizierà quando Miguel deciderà di allontanarsi da Anabel in quanto crede che sia ancora innamorata di Aurelio. Inoltre, il ragazzo prenderà le distanze anche da Marcos, dando le dimissioni come avvocato della sua società.

Nel frattempo ad Acacias 38 farà il suo arrivo Daniela, un'italiana che dimostrerà di nascondere un segreto. Anabel, invece, si avvicinerà sempre di più ad Aurelio. Proprio quest'ultimo convincerà la sorellastra di Camino di non essere stato lui a uccidere Carlos in Messico ma bensì Marcos. Alla fine, la ragazza correrà a cercare un confronto con il padre, provocando tra di loro nuove tensioni.

Marcos segrega la figlia in casa per punizione

Nelle puntate spagnole di Una vita, Marcos negherà il suo coinvolgimento nell'omicidio di Carlos, sebbene non nasconda di essersi messo d'accordo con Salustiano per darla in sposa ad Aurelio.

Una notizia, che ovviamente manderà su tutte le furie Anabel, la quale risponderà molto male al padre, che per punizione la segregherà in casa.

In questo modo, la sorellastra di Camino non avrà nessuna possibilità di incontrare il fratello di Natalia (Ástrid Janer), che però dimostrerà di non volerla perdere di nuovo. Per questo motivo, il Quesada cercherà lo scontro con Miguel, se non venisse fermato da Daniela.

Aurelio punta una pistola contro Marcos

Ma ecco che Anabel riuscirà a scappare di casa nonostante il divieto del padre. Una fuga che sarà molto presto scoperta da Marcos, il quale non esiterà a cambiare la serratura della porta per impedirle di fuggire di nuovo.

Nel frattempo, Soledad si rivelerà una complice di Aurelio (Carlos de Austria) e per questo aiuterà la sorellastra di Camino ad eludere le misure del Bacigalupe.

A tal proposito, l'imprenditore e il messicano si affronteranno in un duro confronto. In questo frangente, il Quesada non esiterà a puntare una pistola contro Marcos, colpevole di averlo accusato dell'omicidio di Carlos. Accuse, che creeranno sempre più dubbi nella mente di Anabel, la quale non saprà più a chi dare ragione tra i due uomini.