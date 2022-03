Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa venerdì 11 marzo preannunciano numerosi colpi di scena. Gloria, dopo aver detto la verità a Stefania, tenterà di riavvicinarsi alla ragazza. Tuttavia la giovane Colombo non reagirà affatto bene, tanto da respingere la madre in modo brusco. La figlia di Ezio, decisa a non tornare a casa, cercherà ospitalità a casa delle sue amiche Irene e Maria.

Tuttavia non se la sentirà di svelare loro il segreto che ha appreso riguardo sua madre.

L'unica persona con il quale riuscirà ad aprirsi sarà Marco, con il quale, al contempo, ha instaurato un rapporto di confidenza. La giovane Colombo, però, è consapevole che non potrà stare dalle sue amiche a lungo, pertanto deciderà di scappare. Maria, intanto, farà il passo di confessare anche ad Agnese la verità su Rocco. Dante, nel momento in cui sembrava tutto perduto, troverà la soluzione per la presentazione della collezione primaverile, dando una grossa mano alle sorti de Il Paradiso.

Il Paradiso, spoiler 11/3: Stefania non vuole vedere la madre

Stando alle anticipazioni della puntata dell'11 marzo Il Paradiso delle Signore, Gloria tenterà di avere un confronto con sua figlia, dopo averle rivelato la sua vera identità.

Difatti, la ragazza, dopo la confessione della donna, era scappata senza dirle nulla. Tuttavia non sembrerà intenzionata ad avere un dialogo con lei, nonostante il bel rapporto che condividevano un tempo. Difatti respingerà in modo brusco la madre, perché delusa dalle bugie che le sono state raccontate.

Il Paradiso delle Signore, episodio 11 marzo: Stefania scappa

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 11 marzo, Stefania si rifugerà dalle sue amiche Maria e Irene. Tuttavia, non riuscirà a raccontare loro la verità riguardo ciò che ha scoperto. L'unico con cui riuscirà ad aprirsi senza veli è Marco, con il quale è entrato in grande confidenza.

Stefania, però, capirà che non può rimanere a lungo a casa delle ragazze, così presa dallo sconforto scapperà.

Il Paradiso, anticipazioni 11/3: Dante risolve un problema, Maria si apre con Agnese

Gli spoiler dell'episodio della puntata Il Paradiso delle Signore del 11 marzo anticipano che Romagnoli riuscirà a trovare una soluzione alla questione della sfilata di lancio della nuova collezione. A questo punto, Dante dimostrerà che, nonostante le sue qualità negative, è anche in grado di risolvere problemi. Maria, intanto, troverà finalmente il coraggio di aprirsi con Agnese, e confessarle che Rocco l'ha lasciata.