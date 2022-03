Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che Fausto Salazar non esiterà a minacciare di morte Soledad Lopez (Silvia Marty) quando si opporrà di partecipare ad un attentato insieme agli anarchici.

Una vita spoiler: Soledad riceve una lettera piena di minacce

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate annunciano che Soledad vivrà attimi di grande terrore quando verranno a galla i suoi scheletri nell'armadio.

Tutto inizierà quando Fausto (Aitor Campo) si metterà in contatto con la domestica con dei regali che rappresenteranno delle vere e proprie minacce. In un’occasione, Lopez riceverà una bandiera con il simbolo anarchico, tanto da diventare sempre più spaventata. Marcos (Marcial Alvarez) e Fabiana (Inma Perez Quiros), a questo punto, crederanno che la donna stia nascondendo qualcosa. Una situazione, che diventerà incandescente quando Fausto spedirà a Soledad una lettera piena di minacce, dove la inviterà a fare la sua parte se non vuole finire in guai peggiori.

La domestica prega Marcos di abbandonare Acacias 38

Nelle prossime puntate di Una vita, Fausto invierà dei brutti ceffi ad Acacias 38 per minacciare la domestica.

Per questo motivo, la donna in preda al terrore pregherà Marcos di abbandonare il quartiere, includendo nella fuga anche Anabel.

Purtroppo Soledad andrà incontro ad un rifiuto da parte dell'imprenditore, sebbene creda che sia una buona idea per dividere sua figlia da Aurelio. Ma il Bacigalupe dimostrerà di non volersi comportare da codardo dopo aver saputo che il Quesada ha stretto un patto con Genoveva (Clara Garrido) per estrometterlo dalla società che ha stipulato con Salustiano.

Inoltre, l'imprenditore avrà intenzione di mettere le mani sull'assassino della morte di Felicia (Susana Sotelo), tanto che Soledad sarà costretta a fare di testa sua per sfuggire alle minacce da parte di Fausto.

Fausto obbliga Soledad a prendere parte ad un nuovo attentato

La domestica si recherà in carcere per incontrare Fausto.

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che Soledad era un'anarchica che aveva avuto una storia d'amore con Salazar fino alla sua detenzione a causa di una soffiata.

Ed ecco, che la Lopez cercherà di raccontare all'uomo di aver cambiato vita e di non aver nessuna intenzione di tornare a nuocere contro i ceti più abbienti. Tuttavia, Fausto non esiterà a minacciarla di morte dopo averla obbligata a prendere parte ad un nuovo attentato per garantire ai poveri i giusti diritti.