Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa martedì 29 marzo preannunciano nuovi colpi di scena.

Stefania tenterà di far capire a Gemma di non essere in malafede e di non aver alcuna mira su Marco. Pertanto, la ragazza, pur di non vedere Marco, sarà disposta ad abbandonare il suo incarico nella redazione de Il Paradiso Market. Proprio Marco, intanto, farà un'importante confessione a Flora.

Intanto Marcello verrà a sapere per caso che Salvatore è intenzionato a lasciare la città.

Barbieri, essendo molto legato al suo socio, non prenderà affatto bene questa decisione.

Dante avrà una nuova intuizione per ledere l'immagine di Conti. Tuttavia, Romagnoli dimostrerà una certa umanità nei confronti di Beatrice aiutandola a risolvere un problema sopraggiunto alla figlia Serena.

Il Paradiso, episodio 29 marzo: Stefania vuole lasciare la redazione

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 marzo, Stefania sarà determinata nel voler dimostrare a Gemma di aver agito in buonafede.

L'intento della giovane Colombo sarà di far capire alla sorellastra di non avere alcun interesse per Marco. Pertanto, deciderà di interrompere la sua collaborazione nella redazione del Paradiso Market, in modo da non dover lavorare a stretto contatto con Sant'Erasmo.

Puntata 29/3: Marco ha problemi con Gemma

La decisione di Stefania di lasciare la redazione de Il Paradiso Market non è detto che abbia l'effetto sperato. Difatti, nonostante il suo allontanamento, le cose fra Gemma e Marco potrebbero non procedere bene. Difatti sarà lui stesso a confessare a Flora di avere dei problemi con Gemma e di essere attratto da Stefania.

Al contempo, Marcello scoprirà che Salvatore vuole lasciare Milano. Il giovane Barbieri, che vuole un gran bene al giovane Amato, non reagirà affatto bene a questa notizia.

Spoiler 29 marzo: Dante aiuta Beatrice

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, che sarà trasmessa il 29 marzo, svelano che Dante vorrà nuovamente boicottare un'iniziativa di Vittorio.

Romagnoli, questa volta, penserà di far andare a monte la lotteria del 1 aprile, in modo da danneggiare ancora l'immagine del grande magazzino. Beatrice, intanto, sarà informata dal collegio di un problema sopraggiunto alla piccola Serena.

Romagnoli, avendo un rapporto particolare con la signora Conti, si offrirà per aiutarla a risolvere questa faccenda. Inaspettatamente Dante mostrerà un lato umano, il che potrebbe far pensare che si sia realmente affezionato alla cognata dell' uomo che vuole distruggere.