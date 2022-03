Nuovo appuntamento con le novità su Una vita, la popolare soap opera iberica scritta da Aurora Guerra tra le più amate dai telespettatori italiani. Le trame delle nuove puntate previste tra il 21 e il 26 marzo in prima visione assoluta su Canale 5 raccontano che Anabel Bacigalupe deciderà di ribellarsi al padre Marcos. Indalecia e Benigna, invece, abbandoneranno il vecchio quartiere spagnolo per sempre.

Anticipazioni Una vita: puntate da lunedì 21 a sabato 26 marzo

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 21 a sabato 26 marzo rivelano che Genoveva (Clara Garrido) acquisterà alcune azioni della società Bacigalupe-Quesada grazie all'aiuto di Aurelio.

Benigna, invece, farà in modo che Indalecia abbandoni la portineria mentre Anabel dichiarerà di non poter amare Aurelio, in quanto ritenuto complice della morte di Carlos. A tal proposito, Natalia le confesserà che anche suo padre Marcos è implicato nel delitto.

Bellita, intanto, chiederà consiglio a Fabiana (Inma Perez Quiros) su quali canzoni inserire nel muovo album mentre Jacinto scoprirà che Marcelina aveva avuto una storia con il sacrestano del paese. Anabel metterà alle strette suo padre sull'omicidio di Carlos in Messico.

Il giovane avvocato Miguel (Pablo Carro) apparirà in agitazione dopo il ritardo di suo nonno Roberto da un viaggio. Per questo motivo, Sabina cercherà di tranquillizzare il nipote.

Anabel decide di fuggire di casa

Nelle puntate 21-26 marzo di Una vita, Felipe (Marco Parejo) rivedrà Genoveva una volta ritornato a casa dal suo viaggio in Austria. Un ritorno, che desterà la felicità di tutto il vicinato di Acacias 38.

Marcos, intanto, picchierà la figlia per poi rinchiuderla in casa per averlo accusato di omicidio.

Ignacio chiederà alla zia Bellita del denaro per pagare le tasse universitarie. Jacinto, invece, farà capire ad Indalecia di amare soltanto Marcelina.

Intanto, Soledad dirà a Marcos che Felicia si intratteneva con Natalia quando si trovava in Messico per affari. Anabel deciderà di fuggire di casa mentre Alodia riceverà un messaggio minaccioso da un suo vecchio pretendente.

Indalecia e Benigna lasciano Acacias 38

Al ristorante "Nuovo Secolo XX", invece, giungerà un cliente che si scoprirà essere un complice di Daniela, la nuova cameriera.

Allo stesso tempo, Indalecia e Benigna lasceranno Acacias 38 mentre Lolita (Rebeca Alemany) farà capire al suocero Ramon (Junma Navas) che sta trascurando Carmen.

Per finire, Ignacio farà credere a Bellita Del Campo di aver passato l'intera notte a studiare sui libri. In realtà, il ragazzo butterà via tutti i soldi in una bettola.