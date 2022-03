Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno molte sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Matteo Ranieri, che continuerà a portare avanti il suo percorso con Valeria e Federica, caratterizzato da molti alti e bassi e costanti "delusioni".

Ida, invece, si ritroverà nuovamente single mentre Gemma si lascerà andare con il nuovo cavaliere Franco.

Matteo delude Federica: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che sono state registrate nei giorni scorsi e che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Matteo continuerà ad essere protagonista di doppie esterne con Federica e Valeria.

E, anche questa settimana, c'è stato un bacio con entrambe le due pretendenti anche se il ragazzo si è leggermente sbilanciato con Federica, facendole conoscere il suo amato cane.

Un gesto che sia il tronista che la ragazza, hanno ritenuto molto importante anche se poi vedere che aveva baciato anche Valeria, ha spiazzato e deluso Federica.

In studio, infatti, la corteggiatrice non ha potuto nascondere la sua amarezza e la delusione per quello che era successo e per questo atteggiamento che Matteo Ranieri stava avendo, al punto da ammettere di non riuscire più a capirlo.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà la presentazione della nuova tronista ufficiale di questa edizione.

Presentata la nuova tronista di Uomini e donne 2022

Si chiama Veronica e, dal filmato di presentazione, ha svelato che a primo impatto è una di quelle persone che risulta sempre antipatica.

Le sue parole non sono piaciute neppure ai fan social che seguono la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi: in tanti, infatti, hanno espresso dei pareri negativi nei confronti della nuova tronista, che sembra non aver fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Occhi puntati anche su Ida Platano: tutti coloro che speravano nel lieto fine tra la dama e il cavaliere Alessandro, resteranno profondamente delusi.

Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che Ida si ritroverà nuovamente single e quindi alla ricerca del suo grande amore nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Ida Platano single, Gemma bacia Franco: anticipazioni Uomini e donne

La storia con Alessandro può essere considerata definitivamente chiusa e archiviata e la dama si rimetterà in gioco per cercare una nuova "anima gemella".

Per Gemma, invece, la situazione sembra essersi sbloccata dato che la dama torinese è uscita in esterna con Franco.

Tra i due tutto è andato nel migliore dei modi, al punto che questo loro incontro è stato caratterizzato da un bacio appassionato che potrebbe sancire l'inizio di una nuova storia d'amore per Gemma, costantemente alla ricerca di un principe azzurro.

In attesa di scoprire come si evolverà questa volta la ricerca in studio della dama torinese, Uomini e donne continua ad essere leader indiscusso della sua fascia oraria.

La formula mista trono over-classico fa bene agli ascolti di Uomini e donne

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi macina ogni giorno super-ascolti nel daytime di Canale 5. La media, infatti, risulta essere di oltre 2,8 milioni di fedelissimi al giorno, con picchi di ben 3,3 milioni.

La formula mista trono classico e trono over ha fatto bene agli ascolti della trasmissione che, negli ultimi anni, con le sole vicende dei tronisti aveva subito un calo del numero di ascoltatori, fino a toccare punte del 16% di share in daytime, a dispetto del trono over sempre sopra il 22-23%.