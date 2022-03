Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, fortunata serie televisiva italiana seguita da numerosi telespettatori, che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55.

Secondo le anticipazioni di cui siamo in possesso, le prossime puntate saranno ricche di suspense e di colpi di scena. In particolare, Dante architetterà un piano per boicottare la lotteria del pesce d’aprile; Beatrice invece, del tutto ignara delle reali intenzioni di Romagnoli, si sentirà sempre più attratta da lui.

Infine, Flora confesserà a Ludovica di essersi innamorata di Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Beatrice tenta di riallacciare i rapporti con Dante

Dante Romagnoli, dopo aver estorto le quote ad Umberto tramite un ricatto, è diventato ormai socio del grande magazzino Il Paradiso delle Signore al 50%.

Il Commendatore infatti era stato costretto a cedere alla richiesta di Romagnoli poiché quest’ultimo era riuscito ad entrare in possesso, grazie all’aiuto della cugina Fiorenza, di una lettera che inchiodava Adelaide alle sue responsabilità nel caso dell’omicidio di Achille Ravasi.

Vittorio Conti mal sopporta la presenza di Dante, che considera pericoloso, al Paradiso delle Signore e non fa nulla per nasconderlo: si viene a creare un clima di tensione all’interno del grande magazzino, alimentato dai continui scontri tra i due.

Beatrice Conti invece si sente attratta da Dante e fa di tutto per riallacciare i rapporti con lui.

Romagnoli è riuscito a fare breccia nel cuore della cognata di Vittorio e i due si baciano appassionatamente. Nonostante la sua simpatia per Beatrice, Dante continua con il suo piano per colpire Vittorio: è convinto che questa sia la strategia vincente.

Nel frattempo, Beatrice si lega sempre di più a lui.

Dante vuole boicottare la lotteria del pesce d’aprile

Dante Romagnoli è determinato a proseguire con il suo piano per vendicarsi e ferire Vittorio Conti: questa volta il suo obiettivo è quello di rovinare la lotteria del pesce d’aprile, un evento organizzato da Il Paradiso delle Signore, società di cui Dante è socio alla pari assieme a Vittorio.

Intanto, Beatrice riceve una notizia inaspettata dal collegio in cui si trova sua figlia Serena e Romagnoli si offre volontario per aiutarla. Nel frattempo, il piano di Dante per boicottare l’evento prende forma, grazie anche all’aiuto di sua cugina, Fiorenza Gramini.

Dante sembra convinto di voler andare avanti con il suo piano per far fallire l’evento organizzato da Vittorio, tuttavia non ha messo in conto i suoi sentimenti: realizza, forse in tempo, che a pagarne di più le conseguenze sarebbe Beatrice. Per questo motivo prende una decisione del tutto inaspettata.

Spoiler al 1º aprile de Il Paradiso delle Signore: Flora Gentile Ravasi è innamorata di Umberto Guarnieri

Dopo la notte di passione trascorsa con il Commendatore Guarnieri, Flora si dimostra sempre più insofferente nei confronti di quest’ultimo, che non ne capisce la ragione.

La ragazza, infatti, prova qualcosa per lui; Umberto, però, ha scelto di stare con sua cognata Adelaide.

Per questo motivo, Flora decide di raccontare che è innamorata del commendatore alla sua amica Ludovica Brancia di Montalto. Nel frattempo, Umberto cerca di mantenere il massimo riserbo per continuare a tenere all’oscuro Adelaide.

Il commendatore, per farsi perdonare, decide di regalare degli orecchini molto belli e preziosi a Flora. Quest’ultima, però, trascinata dal sentimento che prova per lui, fraintende il gesto.

Umberto tenta in tutti i modi di riappacificarsi con Flora, ma con scarsi risultati perché la ragazza respinge tutti i suoi tentativi.