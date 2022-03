Nelle prossime puntate di Una vita, Aurelio Quesada porterà avanti il suo piano di vendetta contro Marcos Bacigalupe chiedendo ad Anabel di sposarlo. Questo farà andare su tutte le furie Bacigalupe, il quale non sembrerà riuscire a far cambiare idea alla figlia. Anabel infatti, sarà disposta a sposare Aurelio anche senza il consenso del padre.

Anabel sempre più vicina ad Aurelio nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita, Aurelio Quesada riuscirà ad allontanare Anabel dal padre Marcos. Comincerà con il rivelare ad Anabel che furono proprio Marcos e don Salustiano ad ordinare l'omicidio Carlos Armijo, il promesso sposo messicano di Anabel.

Questo porterà padre e figlia a scontrarsi duramente con Marcos che vieterà alla giovane di uscire di casa, minacciando pure di rinchiuderla in convento. Anabel però riuscirà a vedere di nascosto Aurelio. Marcos nel tentativo di allontanare la figlia dai Quesada, le instillerà il dubbio che sia stata Natalia ad avvelenare Felicia. Natalia giurerà a Anabel di non sapere nulla della morte di Felicia e questo non farà altro che avvicinare ancor di più Anabel ad Aurelio.

Aurelio chiede ad Anabel di sposarlo, Marcos é una furia

In Una vita, il piano di Aurelio sembrerà andare a buon fine, tanto che l'uomo chiederà ad Anabel di diventare sua moglie. La giovane Bacigalupe accetterà la proposta di matrimonio di Aurelio ma, prima di pronunciare il 'sí', vorrà fare un ultimo tentativo con il padre Marcos.

La ragazza vorrà riappacificarsi con il genitore, ma anche se ciò non dovesse avvenire, prometterà ad Aurelio, che lo sposerà anche senza il consenso di Marcos. Quest'ultimo non reagirà affatto bene quando verrà a sapere che Aurelio diventerà suo genero e inveirà contro la figlia. Per evitare che Anabel e Quesada stiano insieme, deciderà di dare un lavoro a Miguel, promettendogli che farà il possibile per farlo ritornare insieme ad Anabel.

Anabel sposa Aurelio: anticipazioni Una vita

Nel frattempo, Anabel sarà sempre più coinvolta da Aurelio. La ragazza, parlando con Natalia, lo definirà come il grande amore della sua vita. Non sospetterà che Aurelio sia mosso da una sete di vendetta contro Marcos. Sarà quindi un matrimonio senza amore il loro? Oppure Aurelio nutrirà dei veri sentimenti per Anabel?

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, Aurelio riuscirà a portare Anabel sull'altare. La ragazza gli dirà sì, inconsapevole che avrà firmato la sua condanna. Aurelio nonostante sia sposato, non smetterà di corteggiare Genoveva. Oltre a, questo, dopo un salto temporale, Anabel farà una tragica fine, proprio per mano del marito. Per scoprire ulteriori dettagli su questa intricata story line, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Una vita, in onda tutti i giorni su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.