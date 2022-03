Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della fiction daily ideata da Bea Schmidt raccontano che Selina ascolterà un dialogo tra Erik e Ariane dal quale comprenderà che l'amica l'ha avvelenata. Von Thalheim, intanto, deciderà di troncare l'amicizia con Kalenberg e quest'ultima cadrà in un stato di profonda disperazione. Werner e Marita, invece, si frequenteranno sempre più spesso e, durante una loro uscita, l'ex cantante farà credere all'albergatore che una spilla preziosa le sia stata rubata dall'albergo.

Saalfeld, infine, offrirà di pagare il danno alla donna tramite l'assicurazione dell'hotel, ma Cornelia e Benni scopriranno che la signora Maricelli ha voluto truffare Werner e avvertiranno subito quest'ultimo.

Selina troncherà l'amicizia con Ariane dopo aver scoperto che l'amica l'ha avvelenata

Le trame della soap opera bavarese anticipano che Selina ha da poco scoperto che Christoph ha fatto credere ad Ariane di essere malata terminale a causa di un tumore maligno al cervello. La madre di Maja ascolterà una conversazione tra Erik e Ariane dalla quale comprenderà che la dark lady l'ha avvelenata. Kalenberg, accorgendosi che l'amica ha sentito tutto, tenterà di calmarla e di giustificarsi. Selina, però, si renderà conto che Ariane non è più l'amica d'infanzia che ricordava, quindi deciderà di troncare di netto l'amicizia con Kalenberg gettando quest'ultima in uno stato di disperazione profonda.

Marita Maricelli arriverà al Fürstenhof e calamiterà l'attenzione di Werner e Alfons

Gli spoiler della fiction daily tedesca riportano che al Fürstenhof arriverà Marita Maricelli, ex star del mondo dei musical. La diva verrà accolta con molto entusiasmo, specialmente da Werner e Alfons, entrambi grandi fan dell'ex cantante. Se per il concierge si tratterà esclusivamente di un interesse platonico, per l'anziano albergatore l'incontro con Marita significherà qualcosa di più.

Maricelli e Saalfeld, difatti, si frequenteranno sempre più spesso, ma il padre di Robert sarà ignaro che la diva ha solo uno scopo nella mente: truffare l'assicurazione del lussuoso hotel. A tal proposito, l'ex cantante farà credere a Werner che sia stata rubata una spilla parecchio preziosa dalla cassaforte del Fürstenhof.

L'albergatore si offrirà immediatamente di ripagare il danno tramite la sua assicurazione, chiedendo inoltre a Marita di non spargere la voce in merito. La diva, dopo aver truffato Werner, non dovrà che liberarsi della spilla prima di partire, così la donna getterà l'oggetto nel lago. A guardare questo insolito gesto ci saranno Cornelia e il figlio Benni che, vogliosi di capire il perché Marita abbia buttato la spilla nel lago, si affretteranno a recuperare il gioiello scoprendo che non ha alcun valore. Madre e figlio, infine, lo comunicheranno a Werner e l'albergatore si renderà conto che gli incontri con Marita avevano un secondo fine per la donna.