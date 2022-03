Grandi colpi di scena nello studio di Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno poi in onda durante il mese di marzo, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese legate al trono di Matteo Ranieri.

Il giovane tronista ligure continuerà a essere al centro della scena e dell'attenzione, complice la sua decisione di concedersi una seconda chance e quindi anche di conoscere nuove pretendenti. Ma, nel corso delle nuove puntate di questa edizione di U&D, Matteo farà i conti anche col ritorno in studio di Federica e le cose tra i due non andranno benissimo.

Matteo ritrova Federica in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di marzo in tv, rivelano che per Matteo arriverà il momento di conoscere nuove corteggiatrici ma anche di accogliere in studio una ex pretendente, assente da diverse settimane.

Trattasi di Federica, una delle ragazze che aveva fatto breccia nel cuore del tronista ligure, protagonista con lui di diverse esterne dove erano stati particolarmente complici.

Dopo un periodo di assenza, Federica rimetterà piede in studio per Matteo, pronta a rimettersi in gioco per cercare di riuscire ad avere la meglio al rush finale e quindi sperare di poter andare via dallo studio della trasmissione Mediaset assieme al tronista.

Matteo rifiuta Federica: anticipazioni Uomini e donne

Ebbene, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di marzo, rivelano che l'accoglienza per Federica non è stata delle migliori.

In studio, infatti, Federica ha dovuto fare i conti con un durissimo confronto che ha avuto con Matteo, durante il quale il tronista ha scelto di essere sincero al 100% con la ragazza.

Senza troppi mezzi termini e senza tanti giri di parole, Matteo ha svelato che in queste settimane in cui ha portato avanti il suo percorso a U&D, senza Federica in studio, non ha sentito la sua mancanza.

Il tronista ligure, quindi, lascerà intendere che Federica in questo momento, è diventata quasi "indifferente" per lui.

Parole molto forti quelle del tronista, le quali spingeranno la ragazza a prendere una decisione definitiva.

Federica se ne va, Matteo ci ripensa: anticipazioni U&D nuove puntate

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Federica deciderà di abbandonare lo studio e quindi di andare via, dopo questo clamoroso rifiuto da parte del tronista.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo questo abbandono, Matteo si lascerà colpire dai sensi di colpa e deciderà di raggiungere la ragazza nel dietro le quinte del programma.

Non si sa, però, se i due si sono chiariti oppure se Matteo ha ribadito semplicemente quello che prova nei suoi confronti, chiudendo così questo rapporto nato sotto i riflettori di U&D.