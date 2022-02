Continua l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni della nuova registrazione del 23 febbraio 2022, rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende del tronista Matteo Ranieri che, dopo l'assenza nella passata registrazione del programma, è tornato di nuovo in trasmissione. Spazio poi a un nuovo acceso confronto in studio tra Tina e la dama Pinuccia, che si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti.

Il ritorno di Matteo in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 23 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio rivelano che Matteo Ranieri ha fatto il suo ritorno in trasmissione, dopo l'assenza della passata settimana, che aveva fatto temere il peggio.

I fan della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, temevano che Matteo avesse scelto di abbandonare il trono e quindi di cercare l'amore altrove, ma così non è stato.

Gli spoiler della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, rivelano che questa settimana Matteo è uscito in esterna con una corteggiatrice, con la quale sembra che si sia creata una bella intesa, la quale potrebbe far ben sperare in un nuovo inizio per Matteo.

Occhi puntati anche su Federica: la corteggiatrice, in questa nuova registrazione della trasmissione, non era presente in studio.

Luca porta in esterna solo Soraya a U&D

Per quanto riguarda, invece, il percorso del tronista Luca, le anticipazioni di questa registrazione rivelano che ha scelto di portare in esterna Soraya, con la speranza di poter costruire con lei anche un approccio di tipo mentale.

L'altra pretendente Lilli, però, non ha gradito questo atteggiamento del tronista che l'ha lasciata a casa, evitando di portarla in esterna.

Spazio poi alle vicende dei protagonisti del trono over. Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio, rivelano che Tina si è scagliata nuovamente contro Pinuccia.

Tina ancora contro Pinuccia: anticipazioni Uomini e donne riprese 23 febbraio

L'opinionista ha attaccato la dama del trono over per il suo atteggiamento nei confronti di Alessandro, tornando sull'argomento dopo la discussione della scorsa settimana, quando Pinuccia era scoppiata addirittura in lacrime per colpa degli attacchi di Tina.

Intanto, per Alessandro, è arrivata in studio una nuova dama: lui ha scelto di conoscerla e Pinuccia non ha affatto gradito che abbiano ballato insieme.

Occhi puntati anche su Ida: gli spoiler di Uomini e donne rivelano che, la dama ha ammesso di avere dei dubbi sul conto di Alessandro, il cavaliere che sta frequentando in queste settimane e tra i due c'è stato un acceso confronto in studio nel corso della registrazione di questa settimana.