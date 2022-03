L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per tutto il mese di marzo e le anticipazioni delle nuove puntate, previste su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

I riflettori saranno puntati ancora una volta sulle vicende del tronista Matteo Ranieri, che si trova al centro dell'attenzione per un percorso decisamente molto difficile e che sta avendo dei risvolti del tutto inaspettati.

Il ritorno di Federica: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda su Canale 5 nel corso del mese di marzo 2022, rivelano che per Matteo Ranieri arriverà il momento di rivedere in studio la corteggiatrice Federica.

I due sono stati distanti per un po' di tempo, complice l'allontanamento della ragazza dal programma per motivi personali.

Tuttavia Federica non verrà accolta nel migliore dei modi dal tronista ligure.

Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che nel momento in cui si troveranno "faccia a faccia", il tronista ammetterà di non aver sentito la sua mancanza e di essere stato bene anche senza di lei, tanto da arrivare a dire di non averla neppure pensata.

Matteo spiazza e delude Federica: spoiler Uomini e donne marzo

Dichiarazioni forti e inaspettate quelle di Matteo, che fino a qualche settimana fa sembrava stravedere per la giovane Federica.

Gli spoiler del programma rivelano che, a quel punto, la ragazza deciderà di tirarsi fuori dai giochi: annuncerà il suo addio alla trasmissione e andrà via dallo studio, sentendosi ormai rifiutata da Matteo, che le ha fatto capire di non volerla come possibile fidanzata.

L'ennesimo colpo di scena di un trono particolarmente tortuoso, anche se questa volta sarà la padrona di casa della trasmissione a far ragionare Matteo.

Matteo lascia lo studio per andare da Federica: anticipazioni Uomini e donne

Maria De Filippi, infatti, spronerà il tronista a non agire sempre e solo di istinto, ma di essere un po' più ragionevole, anche nei confronti delle sue pretendenti.

Di conseguenza, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che il tronista si renderà conto di non aver fatto una bella azione nei confronti della ragazza, così Matteo deciderà di lasciare lo studio per raggiungere Federica e cercare così di scusarsi e chiarire meglio la sua posizione, dopo le parole al vetriolo che le ha riservato in trasmissione.

Come si evolverà a questo punto la situazione tra i due? Troveranno un punto di incontro oppure la ragazza dirà addio per sempre al tronista ligure?

Insomma, le nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di marzo si preannunciano ancora una volta dense di sorprese e colpi di scena.

Prosegue il successo di Uomini e donne, leader indiscusso degli ascolti pomeridiani

La trasmissione di Maria De Filippi continua a confermare la sua forza sul pubblico televisivo del primo pomeriggio. Soprattutto nel corso delle ultime settimane, Uomini e donne sta registrando dei risultati d'ascolto ancora più importanti.

La media quotidiana, infatti, sta arrivando a sfiorare e spesse volte anche superare il muro dei tre milioni di spettatori, con uno share costante che oscilla tra il 22 e il 24%.

Numeri che confermano, ancora una volta, la grande forza del dating show, ormai leader indiscusso da anni della sua fascia oraria.