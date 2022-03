Ida Platano continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne. La dama del trono over, a distanza di anni dal suo ingresso nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5, continua ad essere alla ricerca del "grande amore", col quale costruire qualcosa fuori dalla trasmissione Mediaset.

In queste settimane Ida sta provando a voltare pagina insieme al cavaliere Alessandro anche se, il rapporto speciale che c'è tra Ida e Armando, continua ad alimentare un po' di dubbi e sospetti.

C'è del tenero tra Armando e Ida, protagonisti di Uomini e donne?

Nel dettaglio, Ida Platano è una delle dame più controverse e al tempo stesso amate della storia di Uomini e donne.

In questi anni di permanenza in trasmissione, la dama ha avuto modo di conoscere e frequentare un bel po' di cavalieri e c'è stato anche un momento in cui ha avuto un flirt con Armando, il cavaliere napoletano anche lui ormai presenza fissa del programma di Maria De Filippi.

Tra Ida e Armando, però, l'amore non è mai sbocciato anche se dopo questo flirt, i due sono rimasti comunque in buoni rapporti, al punto che oggi si professano amici.

Armando spiazza su Ida Platano e il loro rapporto nato a Uomini e donne

Tale rapporto, però, continua a far storcere il naso ai telespettatori e anche all'opinionista Gianni Sperti, convinto del fatto che tra Ida e Armando non ci sia solo un'amicizia ma qualcosa di più.

Ma qual è la verità dei fatti? In una recente intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Armando Incarnato si è espresso su questa faccenda e su quelli che sono i dubbi di Gianni Sperti sul suo rapporto con la dama amica di Gemma Galgani.

"Non so se io e Ida siamo fatti l'uno per l'altro, come dice Gianni.

Di certo lui è un uomo che ha la capacità di vedere dove c'è un amore", ha dichiarato Armando.

'Lui mi legge dentro', la verità di Ida Platano su Armando

Una dichiarazione che ha in parte spiazzato i fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, dato che Armando non ha negato a priori il fatto che tra lui e Ida ci sia ancora un'attrazione e quindi che possa esserci ancora la possibilità di vederli insieme, in coppia.

Ad essere dello stesso parere è anche la dama di Uomini e donne che, sebbene in queste settimane sia concentrata sulla conoscenza con Alessandro, non ha risparmiato delle dichiarazioni sibilline anche sul conto del suo amico speciale Armando Incarnato.

"Non saprò mai se io e Armando siamo fatti l'uno per l'altra. Lui mi legge dentro, ma senza malizia", ha ammesso la dama. Cosa succederà a questo punto? Ci saranno colpi di scena nel finale di Uomini e donne? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni.