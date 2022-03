Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 potrebbero rivelarsi dense di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sulla faida che vede protagonisti Vittorio Conti e Dante Romagnoli, la quale potrebbe inasprirsi sempre più in vista del finale di questa sesta stagione.

E, date le intenzione del perfido Romagnoli di non mollare la presa nei confronti del suo nemico Vittorio, non si esclude che nelle prossime puntate possa esserci una resa dei conti finale tra i due, la quale potrebbe avere delle conseguenze a dir poco funeste.

Finale Il Paradiso delle signore 6: Dante e Vittorio in aperta guerra

Nel dettaglio, la guerra tra Dante e Vittorio continua ad inasprirsi in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 trasmesse su Rai 1.

Le anticipazioni rivelano che Dante non avrà alcuna intenzione di dargliela vinta a colui che considera a tutti gli effetti un suo nemico.

Ecco perché tenterà in tutti i modi di metterlo in cattiva luce, di screditare le sue iniziative e dimostrare pubblicamente che non è più in grado di gestire alla perfezione il grande magazzino.

Insomma questo finale di stagione sarà molto complicato per Vittorio Conti, il quale rischierà di perdere davvero ciò per cui ha lottato nel corso di questi anni.

Dante potrebbe arrivare a fare del male al nemico Vittorio

La faida tra Dante e Vittorio, quindi, potrebbe avere delle conseguenze a dir poco inaspettate. Conti, infatti, potrebbe svegliarsi da questo "torpore" in cui sembra galleggiare da un po' di tempo e rendersi conto delle malefatte di Romagnoli nei suoi confronti.

Da qui potrebbe nascere la sete di vendetta di Vittorio nei confronti di quel nemico che aveva provato a strappargli via anche sua moglie Marta Guarnieri.

Di conseguenza, in questo attesissimo finale de Il Paradiso delle signore 6 non si esclude che Dante e Vittorio possano ritrovarsi ad affrontare una resa dei conti che potrebbe portare a delle conseguenze drastiche.

Vittorio perde la vita nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6?

L'attore di Romagnoli, in una recente intervista, aveva ammesso di essere rimasto spiazzato dalla crudeltà e dalla spietatezza del suo personaggio, anticipando che il pubblico avrebbe visto tutto nelle ultime puntate di questa sesta stagione.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che Dante possa spingersi oltre al punto da mettere a rischio la vita di Vittorio Conti, il quale potrebbe ritrovarsi in pericolo di morte in queste puntate conclusive de Il Paradiso delle signore.

Un finale che potrebbe essere a dir poco amaro per Conti e che segnerebbe una svolta epocale nelle trame di questa soap opera, già confermata anche nella prossima stagione televisiva 2022.

Si avvicina il finale de Il Paradiso 6: i fan sperano di rivedere in scena Marta Guarnieri

Resta da capire anche cosa ne sarà di Marta: i fan sperano ancora in un ritorno della moglie di Vittorio nel corso del finale di questa sesta stagione e magari, poi, nella settima serie.

Al momento, però, non ci sono ancora conferme certe sul rientro in scena dell'attrice Gloria Radulescu che, lo scorso anno, aveva scelto di sua spontanea volontà di abbandonare il cast de Il Paradiso delle signore, per potersi dedicare ad altri progetti lavorativi e di vita.

In attesa di scoprire novità sul ritorno di Marta, i telespettatori si godono il finale di questa sesta stagione che saluterà definitivamente il pubblico il prossimo venerdì 29 aprile, con la messa in onda dell'ultima puntata inedita, in onda come sempre subito dopo il talk show "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone.