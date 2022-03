La love story tra Gemma e Giorgio a Uomini e donne, ha tenuto banco per un po' di tempo all'interno delle dinamiche della trasmissione Mediaset.

Tuttavia, mentre il cavaliere ha scelto di voltare pagina definitivamente tanto da uscire dalla trasmissione e quindi abbandonare il parterre, Gemma continua imperterrita a cercare la sua anima gemella. E, in queste ore, è stato proprio il suo ex Giorgio a lanciare delle pesanti frecciatine attaccando la dama torinese.

Giorgio Manetti di nuovo contro l'ex Gemma: la stoccata alla dama di Uomini e donne

Nel dettaglio, ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, Giorgio Manetti ha monopolizzato l'attenzione per le vicende tormentate, della sua love story con Gemma.

I due sono stati al centro della scena e dell'attenzione per svariati anni, fino a quando il cavaliere non scelse di mettere la parola fine a questo rapporto, lasciando la dama torinese nel vortice della disperazione assoluta.

E, alla luce di quelle che sono le nuove avventure di Gemma nello studio della trasmissione di Canale 5, Giorgio non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua ex fidanzata, ammettendo ormai di non credere più alle sue parole e alle sue lacrime.

'Non credo ai suoi pianti', Giorgio spara a zero su Gemma

Gemma, infatti, continua ancora oggi a cercare l'anima gemella in tv. La dama è ormai uno dei volti fissi della trasmissione di Maria De Filippi e, malgrado le batoste che ha subito in questi anni, ha scelto di non arrendersi speranzosa nel fatto che prima o poi riuscirà a trovare l'uomo giusto.

Peccato, però, che non tutti credano più nella sua "buona fede" e tra questi, oltre a Tina Cipollari che attacca costantemente e quotidianamente Gemma, vi è anche Giorgio Manetti.

In una recente intervista, l'ex "gabbiano" toscano del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, non ha risparmiato la sua stoccata nei confronti della dama torinese.

"Ai suoi pianti non credo: non le escono nemmeno le lacrime!", ha sbottato il cavaliere toscano che ormai sembra non credere più alla sua ex fidanzata, quasi convinto del fatto che stia fingendo.

Giorgio non nasconde il suo debole per Tina

"Gemma? Senza Tina non esisterebbe", ha aggiunto ancora Giorgio, convinto del fatto che la sua ex fidanzata avrebbe raggiunto l'apice della popolarità soprattutto grazie agli attacchi di Tina Cipollari, la sua nemica giurata.

E, a proposito dell'opinionista di Uomini e donne, Giorgio (da poco tornato di nuovo single) non ha nascosto il suo debole nei confronti di Tina.

"È bellissima e simpaticissima", ha dichiarato l'ex fidanzato di Gemma parlando di Cipollari.