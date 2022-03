La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 del 9 marzo 2022 va in onda su Rai 1 alle 15:55 in prima visione. Sarà un episodio chiave di questa settimana di programmazione, dato che i precari equilibri amorosi di Ezio e Veronica rischieranno di crollare inevitabilmente. Si ricorda che la puntata può essere rivista su RaiPlay oppure seguita on demand. Di seguito, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 del 9 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 123 trama

A casa Colombo l'atmosfera è molto tesa, anche se l'incubo della lettera anonima che ha fatto tanto soffrire Gloria sembra acqua passata.

Veronica continua a implorare l'amore di Ezio, mentre Gemma è certa che qualcosa di spiacevole sta per accadere. Come se non bastasse, è gelosa del rapporto sempre più stretto tra Stefania e Marco.

La giovane Colombo, invece, non smette di sospettare che Ezio e Gloria abbiano una relazione, e le parole di Marco non hanno fatto altro che aumentare i suoi dubbi. Attenzione alle prossime puntate, perché Stefania, prenderà una decisione avventata che metterà in ansia tutti, dopo aver scoperto come stanno davvero le cose.

Maria racconta la verità a Irene

Da quando è tornata a Milano, la povera Puglisi sta cercando di nascondere il fatto che Rocco abbia preferito un'altra a lei. Troppo grande la delusione e anche la vergogna, ora che tutti sanno che deve sposarsi.

Il peso è estremamente gravoso da sostenere e così Maria confida a Irene che Rocco l'ha lasciata. Che ne sarà di lei ora?

Intanto, Umberto mette le cose in chiaro con Dante. Anche se ha metà delle quote del Paradiso, non può spadroneggiare e far ciò che vuole. La reazione sprezzante di Romagnoli irrita abbastanza Guarnieri, che per poco non ha compiuto una follia per spaventare Dante.

Veronica verso la resa nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Stefania è lontana dalla realtà dei fatti, anche se vicina. Crede che Ezio e Gloria abbiano una relazione e che dunque, suo padre stia tradendo Veronica. L'unica persona con la quale riesce a confidarsi è Marco, che non le nega il suo supporto. Gemma, vendendoli sempre insieme, è gelosa più che mai e si sente esclusa.

Veronica è una donna che vuole lottare per il suo amore, questo è certo. Ha fatto di tutto per tenersi Ezio, arrivando persino a mentire sulla lettera di Gemma. Decide così di fare un altro passo e di minacciare Gloria, intimandole di stare lontano dalla sua famiglia una volta per tutte.

Nonostante il suo coraggio, Veronica dovrà accettare l'idea di andare verso la sconfitta. Ezio e Gloria sono sempre più vicini e lo saranno ancora di più quando, nelle puntate della prossima settimana, Stefania scapperà dopo aver scoperto tutta la verità.