Giorni difficili all'Isola dei Famosi. I naufraghi sbarcati da poco hanno già avuto a che fare con il maltempo dell'Honduras e, per la loro sicurezza, la produzione ha deciso di metterli al riparo. Alvin, l'inviato ufficiale di questa edizione, ha riportato il tutto con delle storie su Instagram il 26 marzo, ma il giorno dopo ha voluto rassicurare i fan del programma. La situazione, infatti, pare essere migliorata e la puntata del 28 marzo andrà in onda regolarmente nella Playa. Alvin ha precisato che i concorrenti sono stati separati in due capanne, una per le coppie e una per gli altri naufraghi.

Al televoto eliminatorio ci sono due coppie: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro contro Antonio Zequila e Floriana Secondi. Secondo alcune anticipazioni sarebbero proprio Antonio e Floriana a rischio eliminazione.

Maltempo in Honduras, naufraghi al riparo

L'Isola dei Famosi 2022 è iniziata a pieno ritmo e, oltre alle varie avversità che comporta un Reality Show del genere, i naufraghi hanno dovuto affrontare il maltempo in questi primi giorni. I concorrenti, infatti, sono stati evacuati da Cayo Cochinos per andare in un posto più sicuro a causa delle avverse condizioni meteo. L'inviato Alvin ha voluto comunicare il tutto ai fan del programma tramite il suo profilo Instagram: "Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo".

A rischio la puntata del 28 marzo? Parla Alvin

Dopo le recenti dichiarazioni dell'inviato speciale, il pubblico da casa si è allarmato. Se il tempo non fosse migliorato, probabilmente la puntata del 28 marzo sarebbe stata cancellata. A tranquillizzare i fan c'è stato nuovamente Alvin, che ha fatto chiarezza sulla situazione in Honduras: "Ieri vi ho detto che son stati tre giorni difficili...

La notizia bella è che è ufficiale, i naufraghi sono tornati in Playa". La puntata attesa per il 28 marzo, dunque, è salva e il reality riprenderà regolarmente.

Inoltre, lo stesso Alvin, ha detto che il tempo dovrebbe migliorare: "Qua il tempo è nuvoloso ma il tempo si sta rimettendo e nelle prossime ore dovrebbe essere bello".

Il pubblico da casa si è anche chiesto dove sono andati i concorrenti e l'inviato ha raccontato: "Sono stati separati: una capanna per alcuni naufraghi, un'altra per le coppie".

Anticipazioni puntata del 28 marzo

Come annunciato anche dal profilo social dell'Isola dei Famosi, la puntata del 28 marzo non è a rischio, anzi, nuovi colpi di scena sono attesi. Al televoto eliminatorio ci sono due coppie: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro contro Floriana Secondi e Antonio Zequila. Quest'ultima coppia, secondo alcuni sondaggi, sarebbe a rischio eliminazione.