Prosegue il grande successo della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore che nella nuova settimana di programmazione (da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile) regalerà momenti emozionanti sul lato sentimentale dei protagonisti. Nella seconda puntata settimanale de Il paradiso (in onda martedì 29 marzo), per Stefania e Marco arriverà il momento di fare chiarezza con i propri sentimenti e ascoltare il loro cuore. La giovane Colombo, dopo aver litigato con Gemma, deciderà di abbandonare Il Paradiso Market e il suo ruolo da giornalista affianco a Marco di Sant'Erasmo, mentre il nipote di Adelaide si confiderà con Flora confessandole di non provare più lo stesso amore nei confronti di Gemma.

Nel contempo, in caffetteria, Marcello sarà molto deluso da Salvatore dopo aver appreso le intenzioni del giovane Amato di trasferirsi in paese per seguire la sua donna. Infine Beatrice riceverà una brutta notizia dall'istituto dove sta sua figlia, ma potrà contare sull'aiuto di Romagnoli.

Stefania lascia il lavoro ne Il paradiso delle signore

Nella puntata del 29 marzo de Il paradiso delle signore, Stefania avanzerà le dimissioni per il suo ruolo da giornalista al Paradiso Market per dimostrare a Gemma di non provare alcun sentimento nei confronti del suo fidanzato. Nel frattempo Marco si confiderà con Flora e le confesserà che non prova più gli stessi sentimenti per la figlia di Veronica, ammettendo i suoi dubbi sulla relazione che non è sicuro di voler continuare.

Marco e Stefania per il bene dei loro familiari e persone strette continueranno a negare reciprocamente ciò che provano, nonostante siano sempre più uniti.

Marcello viene deluso da Salvatore

Nella seconda puntata settimanale de Il paradiso delle signore, Marcello Barbieri apprenderà che il suo amico è intenzionato a lasciare Milano e vivere una vita in paese con Anna e sua figlia Irene.

La notizia creerà malumore e delusione nel cameriere per la mancanza di Salvatore e soprattutto per non essere stato informato in prima persona di questa decisione e progetto di vita.

Dante rovina Vittorio, Beatrice riceve una brutta notizia

Le ultime anticipazioni della puntata di martedì 29 marzo ci rivelano che il piano di Dante Romagnoli e Fiorenza per rovinare la figura di Vittorio continuerà e si prepareranno per la prossima mossa: sabotare la lotteria.

Il capo del magazzino organizzerà (come ogni anno) la lotteria per il pesce d'aprile per i clienti del paradiso, ma l'imprenditore americano proverà a rovinare la sua iniziativa mettendolo in cattiva luce. Infine Beatrice riceverà una spiacevole notizia dall'istituto dove alloggia la figlia, ma riceverà il supporto e l'aiuto di Dante.