Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse a marzo in tv rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Spazio alle vicende di Tina e Pinuccia che, ancora una volta, si ritroveranno ai ferri corti in studio mentre Matteo Ranieri deciderà di rimettersi in gioco per cercare di riconquistare di nuovo la giovane pretendente, Federica.

Scontro in studio tra Tina e Pinuccia: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane di messa in onda in tv, rivelano che tra Tina e la dama Pinuccia, si riaccenderà lo scontro in studio.

Le due donne si ritroveranno di nuovo l'una contro l'altra, alla luce di quelli che sono stati già gli scontri che hanno avuto nel corso delle ultime puntate già trasmesse su Canale 5.

L'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, ha ammesso di avere dei dubbi sul conto della dama che non ha accettato questa sua presa di posizione, tanto da definirla una "persona insopportabile".

Ebbene, gli spoiler di Uomini e donne rivelano che lo scontro tra Tina e Pinuccia ha preso fuoco anche durante l'ultima registrazione del programma Mediaset, al punto che l'anziana dama del trono over non ha nascosto le lacrime.

Per l'ennesima volta, quindi, Pinuccia è scoppiata a piangere dopo lo scontro con la sua "nemica" Tina Cipollari che in questo periodo sembra aver deposto le armi di guerra nei confronti di Gemma Galgani, per concentrarsi su questa nuova dama.

Ida e Alessandro ancora in crisi a U&D

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che si è parlato anche delle vicende legate alla coppia composta da Alessandro e Ida.

Anche nell'ultima registrazione, tra i due è emerso che c'è qualcosa che non va, dato che hanno scelto di rimandare il weekend che avevano programmato di fare insieme, così da potersi conoscere meglio e approfondire la frequentazione anche lontani dagli studi televisivi Mediaset.

Del resto, la dama Ida Platano non ha mai nascosto di avere dei dubbi nei confronti del cavaliere che sta conoscendo e quindi, ancora una volta sembra aver confermato questa sua crisi.

Matteo ha un ripensamento su Federica: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Occhi puntati anche sulle vicende di Matteo Ranieri. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di marzo, rivelano che il tronista deciderà di tornare sui suoi passi e quindi di non gettare all'aria tutto il percorso fatto con Federica.

Dopo averla mandata via, dicendole che ormai era diventata indifferente per lui, ha scelto di andare a "riprendersela" a casa, chiedendole scusa e facendo in modo che Federica tornasse di nuovo in trasmissione.

Sarà proprio Federica, alla fine di questo percorso intricatissimo, la scelta finale del tronista ligure? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni della stagione 2022 di Uomini e donne.